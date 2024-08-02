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Усик: Я с детства за Динамо - хотел бы забить Шахтеру пару голов

Премьер-лига

Как это не звучит, но с детства за Динамо

Усик: Я с детства за Динамо - хотел бы забить Шахтеру пару голов

polissyafc.com

Новина українською

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО), у которого также есть контракт с "Полесьем", рассказал, когда и как он бы хотел дебютировать в профессиональном футболе.

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"Скажу честно – очень хочу сыграть за "Полесье", но мне нужно подготовиться. Я понимаю, что, как в боксе, так и в любом другом виде спорта для меня важны профессионализм и подход к работе. Я не могу просто выйти поиграть, потому что это будет выглядеть непрофессионально.

Я умею играть в футбол, но нужно ещё подготовиться. Хотел бы сыграть против "Динамо" и "Шахтёра". Здесь интересный момент – я поддерживаю "Динамо" с детства. Мой отец привел меня на футбол, потому что он тоже болел за "Динамо".

"Динамо" для меня – команда номер один. Но так как сейчас я игрок "Полесья", то, конечно, поддерживаю эту команду и работаю с ней. Но столько лет болеть за эту команду… "Динамо" – моя родная команда, но если бы я сыграл против неё, то старался бы победить. Это и есть соперничество, которое помогает спортсменам расти. Ну и, конечно, "Шахтёру" пару голов бы забил", - сказал Усик.

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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Михаил Черныш
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