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Официально: Вылетевшие напрямую команды больше не будут претендовать на сохранение места в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Исполком УАФ утвердил новый регламент

Официально: Вылетевшие напрямую команды больше не будут претендовать на сохранение места в УПЛ

uaf.ua

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Исполком УАФ утвердил новые правила по обмену командами между УПЛ и Первой лигой в случае, если одна (или несколько) команд элитного дивизиона снимается с чемпионата перед новым сезоном.

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Теперь команды, которые заняли в УПЛ последнее и предпоследнее место, не смогут претендовать на место в элите в случае снятия другой команды.

Такое решение было принято после недавнего случая снятия с соревнований "Днепра-1", на место которого претендовали "Минай" и "Металлист 1925", которые в прошлом сезоне вылетели из элитного дивизиона. В итоге УАФ утвердила турнир четырех, по итогам которого в УПЛ вышел "Левый берег".

Также были утверждены Дисциплинарные правила в новой редакции и новый Регламент по статусу и трансферу футболистов. Эти документы впоследствии будут опубликованы на официальном сайте УАФ.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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