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Ингулец арендовал защитника Кривбасса

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Ингулец арендовал защитника Кривбасса

t.me/fckryvbas

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"Ингулец" арендовал 19-летнего защитника "Кривбасса" Владимира Виливальда, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Условия перехода – аренда на один сезон.

Отметим, что в прошлом сезоне Виливальд отыграл за "Кривбасс" 1 матч в УПЛ.

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Источник:
Телеграм Кривбасу
Опубликовал: Михаил Черныш
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