Премьер-лига
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Ингулец арендовал защитника Кривбасса
Усиление для петровцев
t.me/fckryvbas
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Условия перехода – аренда на один сезон.
Отметим, что в прошлом сезоне Виливальд отыграл за "Кривбасс" 1 матч в УПЛ.
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