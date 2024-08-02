Премьер-лига
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Официально: Черноморец подписал экс-капитана Металлиста 1925
Действительно качественное усиление для моряков
Фото: ФК Металіст 1925
Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок перешел в "
Контракт с 29-летним футболистом подписан на 1 год.
Условия перехода не сообщаются, однако ранее СМИ писали о том, что футболист покинул харьковский клуб на правах свободного агента, то есть, достался одесситам бесплатно.
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Габелок выступал за "Металлист 1925" с февраля 2021 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 22:44
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