Официально: Черноморец подписал экс-капитана Металлиста 1925

Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок перешел в " Черноморец ". Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

Контракт с 29-летним футболистом подписан на 1 год.

Условия перехода не сообщаются, однако ранее СМИ писали о том, что футболист покинул харьковский клуб на правах свободного агента, то есть, достался одесситам бесплатно.

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Габелок выступал за "Металлист 1925" с февраля 2021 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.