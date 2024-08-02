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Официально: Черноморец подписал экс-капитана Металлиста 1925

Премьер-лига
Обновлено

Действительно качественное усиление для моряков

Официально: Черноморец подписал экс-капитана Металлиста 1925

Фото: ФК Металіст 1925

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник "Металлиста 1925" Артем Габелок перешел в "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

Контракт с 29-летним футболистом подписан на 1 год.

Условия перехода не сообщаются, однако ранее СМИ писали о том, что футболист покинул харьковский клуб на правах свободного агента, то есть, достался одесситам бесплатно.

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Габелок выступал за "Металлист 1925" с февраля 2021 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 22:44
Он неплохой игрок. Просто в Харькове играл не на своей позиции. Он больше созидательный игрок чем оборонительный. Габи
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 22:44
Он неплохой игрок. Просто в Харькове играл не на своей позиции. Он больше созидательный игрок чем оборонительный. Габи
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Просто Квашин (Харків)
02.08.2024 в 23:13
жужа, ти експерт, який може з відстані кілометр оприділити , жахне тебе мужик, чи ні....а в футболі - ти ... як твої "другани геї" - в жінках....
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