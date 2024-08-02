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Верес – Карпаты: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Верес – Карпаты: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фейсбук ФК "Верес"

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

3 августа стартует новый сезон УПЛ 2024/25 годов.

Матч-открытие состоится в Ровно, где местный "Верес" будет принимать львовские "Карпаты".

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Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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