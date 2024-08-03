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Футболисты Миная ведут переговоры с командой УПЛ

Премьер-лига
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Игроки стремятся остаться в элитном дивизионе

Футболисты Миная ведут переговоры с командой УПЛ

фото из соцсетей

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Тимур Кораблин близок к переходу в луганскую "Зарю". Источник сообщает, что формальности согласованы и в ближайшее время один из лидеров закарпатского клуба присоединится к "черно-белым".

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Вместе с ним может перейти и Владислав Вакула, но разговоры о личном контракте продолжаются. 22-летний Тимур выступает в составе "Миная" с августа 2023-го, когда оформили его трансфер из "Кривбасса" за 60 тысяч евро. На счету Кораблина 25 матчей и 5 результативных действий.

Владислав стал футболистом коллектива Любеновича в феврале и провел 17 встреч (2 гола, 3 передачи).

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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