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Шахтер опубликовал заявку на чемпионат и национальный кубок. 6 легионеров – в списке Б

Премьер-лига
Обновлено

Оранжево-черные рассчитывают на 33 исполнителя

Шахтер опубликовал заявку на чемпионат и национальный кубок. 6 легионеров – в списке Б

shakhtar.com

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"Горняки" представили перечень футболистов, которые будут помогать клубу бороться за внутренние трофеи. Отметим, что 14 спортсменов вошли в список Б.

  • Вратари: Дмитрий Ризнык, Кирилл Фесюн
  • Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондар, Педро Энрике, Иракли Азаров, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Педриньо
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  • Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан
  • Список Б: Тимур Пузанков, Ростислав Баглай, Владислав Кравец, Денис Твардовский, Винисиус Тобиас, Лука Лацабидзе, Марьян Фарина, Антон Глущенко, Виктор Цуканов, Кирилл Сигеев, Марлон Гомес, Кевин, Невертон, Эгиналду

Изменения в заявку будут вносить до 6 сентября.

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 04:32
на чемпионат расии нормальный составчик!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 04:32
на чемпионат расии нормальный составчик!
Ответить
0
0

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