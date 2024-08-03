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Шахтер опубликовал заявку на чемпионат и национальный кубок. 6 легионеров – в списке Б
Оранжево-черные рассчитывают на 33 исполнителя
shakhtar.com
"Горняки" представили перечень футболистов, которые будут помогать клубу бороться за внутренние трофеи. Отметим, что 14 спортсменов вошли в список Б.
- Вратари: Дмитрий Ризнык, Кирилл Фесюн
- Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондар, Педро Энрике, Иракли Азаров, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Педриньо
- Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан
- Список Б: Тимур Пузанков, Ростислав Баглай, Владислав Кравец, Денис Твардовский, Винисиус Тобиас, Лука Лацабидзе, Марьян Фарина, Антон Глущенко, Виктор Цуканов, Кирилл Сигеев, Марлон Гомес, Кевин, Невертон, Эгиналду
Изменения в заявку будут вносить до 6 сентября.
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Источник:Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 04:32
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