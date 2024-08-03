Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Буткевич сделал все, чтобы команда боролась за медали. Если Ашур не даст результата, то его быстро уволят
Тренер оценил второй матч в Лиге конференций и поделился ожиданиями от нового сезона
polissyafc.com
Юрий Вирт высказался после вылета "волков" из еврокубков.
“По сравнению с первой игрой, во втором поединке мы увидели более высокое качество игры, была видна мотивация, заряженность на результат, самоотдача. Собственно, наверное, из-за этого и произошел такой быстрый гол Богдана Кушниренко уже на первой минуте, но… Где-то не повезло.
Подопечные Ашура не боялись оппонента и пытались играть агрессивно, на атаку, но подвела реализация. Также было много личных ошибок от игроков. Не стоит оправдывать поражение каким-нибудь не таким судейством. Оно не было предвзятым. Надо разбираться в себе. Если же сформировать тройку лучших, то к Кушниренко и Назаренко добавил бы Гуцуляка.
Для меня назначение Ашура стало неожиданностью, но слухи ходили за несколько месяцев до официальной презентации. Тренер молодой, амбициозный, президент ему доверяет, иначе не начинал бы с ним сотрудничество, но… Если Ашур не даст результата, то его могут быстро уволить".
"Вице-президент "Полесья" в одном из интервью сказал, что хочет услышать гимн Лиги чемпионов в Житомире. Не сомневаюсь в том, что "Полесье" в новом сезоне будет бороться за попадание в тройку и спрогнозирую, что именно бронзовые награды они в итоге и завоюют.
Сарапий, Гуцуляк, Волынец и Бабенко – известные всем в Украине фамилии. И это очень качественное усиление. Эти ребята могут заиграть сразу. Буткевич со своей стороны сделал все, чтобы команда сражалась за медали. Теперь – слово игрокам, только от них и тренера зависит результат”, – считает специалист.
Вирт в апреле возглавил "Звягель", отказавшийся выступать в Первой лиге.
Популярное сейчас
- Официально: Вылетевшие напрямую команды больше не будут претендовать на сохранение места в УПЛ
- Марсель Де Дзерби сделал предложение Лунину
- Официально: Артем Довбик – игрок Ромы
- Партизан - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Довбик: Жирона - маленький клуб, Рома - большой клуб. Почувствовал, что нужно сделать новый шаг
Комментарии 1