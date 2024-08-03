Вирт: Буткевич сделал все, чтобы команда боролась за медали. Если Ашур не даст результата, то его быстро уволят

Юрий Вирт высказался после вылета "волков" из еврокубков.

“По сравнению с первой игрой, во втором поединке мы увидели более высокое качество игры, была видна мотивация, заряженность на результат, самоотдача. Собственно, наверное, из-за этого и произошел такой быстрый гол Богдана Кушниренко уже на первой минуте, но… Где-то не повезло.

Подопечные Ашура не боялись оппонента и пытались играть агрессивно, на атаку, но подвела реализация. Также было много личных ошибок от игроков. Не стоит оправдывать поражение каким-нибудь не таким судейством. Оно не было предвзятым. Надо разбираться в себе. Если же сформировать тройку лучших, то к Кушниренко и Назаренко добавил бы Гуцуляка.

Для меня назначение Ашура стало неожиданностью, но слухи ходили за несколько месяцев до официальной презентации. Тренер молодой, амбициозный, президент ему доверяет, иначе не начинал бы с ним сотрудничество, но… Если Ашур не даст результата, то его могут быстро уволить".