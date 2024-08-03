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Вирт: Буткевич сделал все, чтобы команда боролась за медали. Если Ашур не даст результата, то его быстро уволят

Премьер-лига

Тренер оценил второй матч в Лиге конференций и поделился ожиданиями от нового сезона

Вирт: Буткевич сделал все, чтобы команда боролась за медали. Если Ашур не даст результата, то его быстро уволят

polissyafc.com

Новина українською

Юрий Вирт высказался после вылета "волков" из еврокубков.

“По сравнению с первой игрой, во втором поединке мы увидели более высокое качество игры, была видна мотивация, заряженность на результат, самоотдача. Собственно, наверное, из-за этого и произошел такой быстрый гол Богдана Кушниренко уже на первой минуте, но… Где-то не повезло.

Подопечные Ашура не боялись оппонента и пытались играть агрессивно, на атаку, но подвела реализация. Также было много личных ошибок от игроков. Не стоит оправдывать поражение каким-нибудь не таким судейством. Оно не было предвзятым. Надо разбираться в себе. Если же сформировать тройку лучших, то к Кушниренко и Назаренко добавил бы Гуцуляка.

Для меня назначение Ашура стало неожиданностью, но слухи ходили за несколько месяцев до официальной презентации. Тренер молодой, амбициозный, президент ему доверяет, иначе не начинал бы с ним сотрудничество, но… Если Ашур не даст результата, то его могут быстро уволить".

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"Вице-президент "Полесья" в одном из интервью сказал, что хочет услышать гимн Лиги чемпионов в Житомире. Не сомневаюсь в том, что "Полесье" в новом сезоне будет бороться за попадание в тройку и спрогнозирую, что именно бронзовые награды они в итоге и завоюют.

Сарапий, Гуцуляк, Волынец и Бабенко – известные всем в Украине фамилии. И это очень качественное усиление. Эти ребята могут заиграть сразу. Буткевич со своей стороны сделал все, чтобы команда сражалась за медали. Теперь – слово игрокам, только от них и тренера зависит результат”, – считает специалист.

Вирт в апреле возглавил "Звягель", отказавшийся выступать в Первой лиге.

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Юрий Вирт Полесье (Житомир)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 04:41
По-моему time is right to give a kick этому придурку Ашуру, isn't it?
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 04:41
По-моему time is right to give a kick этому придурку Ашуру, isn't it?
Ответить
0
0

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