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Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Кривбас

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В матче первого тура УПЛ бронзовый призер прошлого сезона будет принимать команду, которая существенно обновилась в прошлом сезоне. В одесский "Черноморец" вернулся Александр Бабич. Поединок на стадионе "Горняк" станет для криворожцев репетицией перед стартом в Лиге Европы.

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Бабичу приходится строить по сути новую команду, поскольку в межсезонье "Черноморец" по разным причинам покинули 17 футболистов. Справится ли 45-летний специалист с этой задачей?

Игра между "Кривбассом" и "Черноморцем" начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ.

УПЛ. Первый тур. 03.08.2024

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" 18:00 "Черноморец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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