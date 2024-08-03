Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче первого тура УПЛ бронзовый призер прошлого сезона будет принимать команду, которая существенно обновилась в прошлом сезоне. В одесский "Черноморец" вернулся Александр Бабич. Поединок на стадионе "Горняк" станет для криворожцев репетицией перед стартом в Лиге Европы.

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Бабичу приходится строить по сути новую команду, поскольку в межсезонье "Черноморец" по разным причинам покинули 17 футболистов. Справится ли 45-летний специалист с этой задачей?

Игра между "Кривбассом" и "Черноморцем" начнется в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ.

УПЛ. Первый тур. 03.08.2024

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

"Кривбасс" 18:00 "Черноморец"