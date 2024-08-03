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Верес - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Нива Т
Новый сезон чемпионата Украины начинается в субботу матчем между "Вересом" и "Карпатами". "Вересу" удалось спастись от вылета в переходных матчах, а "Карпаты" заняли второе место в Первой лиге с Мироном Маркевичем. Правда, свои выступления в УПЛ львовский клуб начнет уже с Владиславом Лупашко.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, первый
3 августа 2024. Ровно, "Авангард"
"Верес" 15:30 "Карпаты" Львов
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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