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Верес - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Нива Т

UA-Футбол
Новина українською

Новый сезон чемпионата Украины начинается в субботу матчем между "Вересом" и "Карпатами". "Вересу" удалось спастись от вылета в переходных матчах, а "Карпаты" заняли второе место в Первой лиге с Мироном Маркевичем. Правда, свои выступления в УПЛ львовский клуб начнет уже с Владиславом Лупашко.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, первый
3 августа 2024. Ровно, "Авангард"

"Верес" 15:30 "Карпаты" Львов

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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