Верес - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Новый сезон чемпионата Украины начинается в субботу матчем между "Вересом" и "Карпатами". "Вересу" удалось спастись от вылета в переходных матчах, а "Карпаты" заняли второе место в Первой лиге с Мироном Маркевичем. Правда, свои выступления в УПЛ львовский клуб начнет уже с Владиславом Лупашко.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, первый

3 августа 2024. Ровно, "Авангард"

"Верес" 15:30 "Карпаты" Львов

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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