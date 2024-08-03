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Владимир Зверев - о новом сезоне УПЛ: Станет чемпионом тот, кто меньше потеряет
Прокомментировал старт сезона УПЛ
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Главный редактор проекта "Профутбол Digital" Владимир Зверов поделился своим мнением о старте нового сезона УПЛ.
На что стоит обратить внимание в первых турах?
Всегда фокус на новых футболистах. Как меняются команды. Новые лица, появление легионеров. Всегда комплектация - самая интересная на старте. Нужно 3-4 матча, чтобы ты притер глаза и увидел их в действии. В этом сезоне старт будет неполноценным из-за переносов. Хедлайнером 1 тура можно назвать "Кривбасс", который после игры с "Черноморцем" будет стартовать в ЛЕ.
Какая из команд может стать приятной неожиданностью?
Я хочу, чтобы "Карпаты" конкурировали. Я не знаю, насколько большие ожидания от них у львовской публики, но смотря глобально, насколько вхождение в новый сезон будет тяжелым. Есть два варианта у тренерского штаба: окопаться и набирать потихоньку очки или демонстрировать атакующий футбол, который Лупашко демонстрировал в Первой лиге. Это риск, но он не из тех, кто будет отходить от своей философии. Это может выливаться в поражения и пропущенные голы. Я думаю, что Лупашко будет гнуть свою линию и это может стать приятной неожиданностью.
Кто станет чемпионом? А кто вылетит?
Я не думаю, что "Полесье" составит конкуренцию "Шахтеру" и "Динамо". Сами динамовцы говорили, что предыдущий чемпионат был проигран осенью, когда "Шахтер" терял очки. Они имели шансы оторваться, но из-за проблем в игре их не использовали. "Шахтер" и "Динамо", если они пройдут в группу, будут в одинаковых условиях. Станет чемпионом тот, кто меньше потеряет. Если ткнуть пальцем в небо - скажу, что пусть будет "Динамо". Кто вылетит? Это невозможно спрогнозировать в нашем футболе.
Лучший бомбардир?
"Динамо" забило 9 "Партизану", который по игре проявил себя как аутсайдер УПЛ. "Динамо" показало умение доминировать с более низкими по классу командами. Прошлой осенью мы говорили о том, что атака "Динамо" играет против обороны "Динамо". Сейчас они настроены много забивать. В таких условиях атакующие игроки могут претендовать на звание лучшего бомбардира. Ванат должен быть одним из лучших это точно. Я думаю, что Ванат, Герреро, Сикан составят топ-3.
Напомним, сегодня, 3 августа, состоятся первые матчи Украинской премьер-лиги, а именно: "Александрия" - "Динамо Киев", "Верес" - "Карпаты" и "Кривбасс" - "Черноморец".
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