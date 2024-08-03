Цыганык: Первые туры покажут, насколько серьезны амбиции команд, которые озвучивали публично о своих планах

Игорь Цыганык поделился своим мнением о том, чего следует ожидать от нового сезона УПЛ.

На что стоит обратить внимание в первых турах?

Как зарекомендуют себя новые лица. Как Пихаленок будет играть в "Динамо", потому что он неплохо себя показал в матчах с Партизаном. Что покажет "Шахтер". Первые туры покажут, насколько серьезны амбиции команд, которые озвучивали публично о своих планах: "Рух", "Полесье", "Кривбасс". В каком виде подойдут к старту чемпионата "Карпаты", ведь там произошло очень много изменений за короткий промежуток времени.

"Кривбасс" был едва ли не самым заметным игроком на трансферном рынке. А как в целом можно оценивать летнее межсезонье для других команд?

"Кривбасс" хорошо укомплектован. Больше ждал трансферной активности от "Руха". Взяли Краснопира и Семотюка. Не могу сказать, что лето было активное, но на этом

А что можно сказать о подписании грандов?

"Динамо" провело хорошую трансферную кампанию. Подписало сильных игроков, которые были доступны на рынке. По поводу "Шахтера", я думаю, что основные трансферы команда сделала в предыдущие трансферные окна.

"Кривбасс" и "Полесье" будут иметь серьезную конкуренцию в борьбе за попадание в четверку?

Мне интересно понаблюдать за вектором развития "Полесья", особенно после неудачного старта в квалификации ЛК. Тот подбор исполнителей, который они имеют, позволяет на бумаге составить конкуренцию даже грандам.

"Александрия" и "Ворскла" являются скрытыми лидерами в борьбе за топ-4. Им нужно давать результат уже сейчас, чтобы не отпустить "Кривбасс" и "Полесье" в большой отрыв. Ротаню в третий сезон надо давать результат. "Заря" конкретно пострадала в прошлом сезоне, ведь им не удалось заработать деньги в еврокубках. Не так просто будет "Кривбассу" и "Полесью", как кажется. У "Руха" уже есть сбитый коллектив, хорошая команда.

Трое новичков заходит в УПЛ. Чего стоит от них ждать в элите?

Я очень болел за "Левый берег". Это вершина справедливости. Абсолютно правильно, что в УПЛ попала команда, которая по спортивному принципу и должна была там оказаться. "Ингулец" точно не будет главным аутсайдером, как это может показаться. У "Ингульца" может быть проблема с постоянными разъездами, потому что "Левый берег" подавляющее большинство матчей будет играть в Киеве. У "Карпат" очень похожая история с тем, как "Днепр-1" 2 года назад собирал команду. Я не верю в этот путь. Посмотрим, как это будет работать.

Кто из тренеров может достичь большего прогресса?

Следим за Ротанем, который должен дать результат в третий сезон с "Александрией".

Кто станет чемпионом? А кто вылетит?

О таком сейчас говорить - все равно, что пальцем в небо ткнуть. Нужно 5-6 туров, чтобы иметь какую-то более объективную картинку.