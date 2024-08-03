Турецкий клуб готов заплатить Заре до 2,5 млн евро за Батагова

Украинский центральный защитник "Зари" Арсений Батагов заинтересовал "Трабзонспор". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Турецкий клуб направил луганцам предложение о трансфере защитника. Речь идет о сумме от двух до 2,5 млн евро. Переговоры продолжаются.

Известно, что Батагов не продлил контракт с "Зарей". Соглашение подходит к концу следующим летом.

В прошлом сезоне Арсений провел 31 матч в составе "Зари". На его счету за этот отрезок поединков два гола, три ассиста и шесть желтых карточек. Кроме этого, Батагов сыграл полные три встречи на Олимпиаде-2024.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в два миллиона евро.