Александр Бабич: В Черноморце сейчас строится новая команда

Сегодня в стартовом туре нового чемпионата УПЛ состоятся два матча, в одном из которых одесский "Черноморец" будет играть в Кривом Роге с бронзовым призером прошлого сезона "Кривбассом". Перед этим поединком главный тренер "моряков" Александр Бабич дал интервью корреспонденту UA-Футбол.

– С каким настроением встречаете новый сезон?

- Конечно же, настроение хорошее, ведь нам дают возможность играть в футбол наши ребята на передовой. Это уже хорошо. Да и лично для меня возвращение в Украину является важным шагом, который, надеюсь, в дальнейшем будет восприниматься только положительно.

- От чего у вас, как тренера, больше всего болела голова в преддверии старта сезона-2024/25?

– Это не секрет – от комплектования команды. Правда, оно немного сыроватое. Поэтому сейчас мысли лишь о том, кого и на какую позицию поставить в состав, чтобы был правильный баланс между линиями. Я понимаю, что в "Черноморце" сейчас строится практически новая команда, как говорится, с листа. Времени мало, так что давать ребятам много информации сейчас не совсем уместно – это надо делать постепенно, начиная "от печки". Одно знаю: сейчас нам будет нелегко. Но в то же время будет интересно, как команда будет реагировать на те или иные испытания в игре.

– Насколько в процентном отношении удалось провести комплектацию?

– Ее мы еще не завершили, она у нас только началась. Мы сейчас ждем новых футболистов из-за границы. Так что если сопоставлять комплектации и трансферную работу сегодняшнего соперника – "Кривбасса" и нашу, то команды практически на разных полюсах. Мы только в начале нашего пути.

– Насколько известно, к "Черноморцу" этим летом добавилась большая группа футболистов, подавляющее большинство которых уже заявлены официально. Их должно быть еще больше?

- Пока что таких 10-12 человек. Если брать по амплуа, это вратарь Рудько, защитники Удод, Савченко, Лотоцкий, Бутко, полузащитники Билошевский, Габелок, Янаков, Калин, нападающие Хобленко и Попов. Тренируется с нами и полузащитник Хромей, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру" (этот игрок в последнее время играл в аренде во львовских "Карпатах" - прим. ред.). Понятно, что времени для того, чтобы сыграться, не хватает – это сто процентов. Однако мы понимаем, что наигрывать какие-либо взаимодействия придется уже по ходу чемпионата. Первые пять туров будет очень сложно.

– Именно такой отрезок, которым, возможно, придется пожертвовать, вы для себя определили?

– Да. За первые пять матчей плюс за период паузы на сборную рассчитываем на более или менее нормальную комплектацию. Надеемся, что за это время подъедут новые игроки. Во время тайм-аута в чемпионате познакомимся с ними и сможем отрабатывать те или иные действия.

- Когда в разгар лета вы вернулись в "Черноморец", в команде находился один из ее основных игроков – Андрей Штогрин. Насколько неожиданным для вас стал его отъезд в бакинский "Нефтчи"?

– Слухи о том, что Штогриным интересуются за границей, уже тогда ходили. И на следующий день после состоявшейся 16 июля пресс-конференции, в которой он также принимал участие, мы с ним пообщались. Андрей сказал, что готов и дальше работать, однако у него есть предложение. Мы договорились, что он будет выкладываться на каждой тренировке на сто процентов, и Штогрин довольно неплохо отыграл в нескольких контрольных матчах. Но впоследствии поступило предложение, которое удовлетворило руководителей нашего клуба. Это привычная для футбольной жизни ситуация, в которой мы только пожали друг другу руки и пожелали удачи. Говорить, что потеря Штогрина стала неожиданностью, не стал бы. Ведь к игроку было внимание со стороны других клубов.

- Сначала была информация о якобы интересе к его услугам со стороны израильского "Бейтара" из Иерусалима, а позже сообщалось о варианте в Греции…

– Да, у Андрея было не одно предложение. Но когда я узнал, что он переходит к Роману Иосифовичу (к главному тренеру "Нефтчи" Григорчуку – прим. ред.), то пожелал ему удачи. Перед "Нефтчи" стоят самые высокие задачи, и в спортивном плане для футболиста это имеет большое значение. Конечно, ему в чемпионате Азербайджана будет легче адаптироваться, ведь он хорошо знает требования Григорчука. Как и главный тренер знает возможности Штогрина. И я думаю, что эта связка должна сработать.

– С вратарской позицией вы уже определились? Возвращение в команду Даниила Варакуты, который в сезоне-2023/24 был основным голкипером, случайно не рассматривается?

– Он пока тренируется с нами. Хотя в заявке на сезон есть Рудько и Вичный, а также молодой Пирожок.

- Что скажете о нынешнем сопернике – криворожском "Кривбассе"? Изучали ли его по контрольным матчам на тренировочных сборах?

- Конечно, есть и видео, есть и информация с кем криворожцы играли. Игру "Кривбасса" мы разбирали с футболистами на теории. Могу сказать, что это очень крепкая команда, которая ставит перед собой высокие задачи. "Кривбасс" сейчас развивается шаг за шагом, о чем свидетельствуют бронзовые медали прошлого сезона. Видя, как этот клуб поработал на трансферном рынке, могу заключить, что криворожцы могут создать серьезную конкуренцию нашим грандам – "Шахтеру" и "Динамо". Я понимаю амбиции руководства криворожского клуба, которое после завоевания третьего места, наверное, захочет поставить другую задачу. Будет интрига в чемпионате, предусматривающая конкуренцию за первые три позиции.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football