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ЛНЗ - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

instagram.com/fc_liviybereh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1-го тура ЛНЗ на своем домашнем стадионе в Черкассах будет принимать абсолютного новичка УПЛ "Левый Берег".

Старт сезона должен быть показательным для обеих команд. ЛНЗ – явный фаворит противостояния, хотя бы потому что "Левый Берег" будет играть 3-й матч за восемь дней. Хотя бы на бумаге.

Тем не менее, "Левый Берег" уже навел шороху в переходных матчах и не против продолжить свое шествие уже в УПЛ.

Как оно будет? Посмотрим! Старт чемпионата – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок ЛНЗ — "Левый Берег" состоится в воскресенье, 4 августа на стадионе "Черкассы-Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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