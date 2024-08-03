Ворскла - Шахтёр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Действующий чемпион Украины начнёт защиту своего титула с выездного матча против середняка прошлого сезона УПЛ. Фаворит противостояния очевиден, но в первом туре чемпионата никогда не знаешь, чего ждать от команд.

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Поединок "Ворскла" — "Шахтёр" состоится в воскресенье, 4 августа на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского в Полтаве. Начало встречи - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).