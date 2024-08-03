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Ворскла - Шахтёр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Шахтёр: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Шахтар
Действующий чемпион Украины начнёт защиту своего титула с выездного матча против середняка прошлого сезона УПЛ. Фаворит противостояния очевиден, но в первом туре чемпионата никогда не знаешь, чего ждать от команд.
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Поединок "Ворскла" — "Шахтёр" состоится в воскресенье, 4 августа на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского в Полтаве. Начало встречи - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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