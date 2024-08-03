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Волки против львов. Верес – Карпаты: стартовые составы на дебютный матч сезона УПЛ
Шандрук против Лупашка
Getty Images/Global Images Ukraine
Розыгрыш сезона 2024/2025 годов открывает матч между командами из соседних областей. На стадионе "Авангард" в Ровно "Верес" примет львовские "Карпаты".
Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
Верес: Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Морозко, Клец, Яго, Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич.
Запасные хозяев: Когут, Юцышин, Гакман, Чечер, Кучеров, Куция, Свитюха, Годя, Баран, Гайдучик.
Карпаты: Кемкин – Сакив, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес, Кузык, Чачуа, Костенко, Пидлепенец, Игорь Невес.
Запасные гостей: Кинарейкин, Домчак, Катрич, Векля, Полегенько, Шах, Клименко, Тлумак, Рябов, Стенио, Сидун, Ломницкий.
Начало матча запланировано на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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