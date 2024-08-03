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18-летний хавбек Шахтера Цуканов близок к переходу в Черноморец – источник
Может заменить другого игрока "горняков"
shakhtar.com
18-летний полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов близок к переходу в "Черноморец". Об этом сообщает Игорь Бурбас.
"В Одессе одного игрока "Шахтера" заменит другой? До меня доносятся слухи, что Иван Петряк до сих пор не заключил контракт с “Черноморцем”. Причиной послужили изменения личных условий. Следовательно, сегодня футболист вне заявки на игру в Кривом Роге”, – сообщил Бурбас
Учитывая это, "моряки" готовы подписать Цуканова. Переход может совершиться на правах аренды.
В прошлом сезоне Цуканов провел четыре матча за первую команду "Шахтера". Этим летом он также принял участие в юношеском Евро-2024, где провел три матча. Кроме этого – в конце сентября и начале июля – Виктор был на сборах "Шахтера" под руководством Марино Пушича.
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