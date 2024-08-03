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18-летний хавбек Шахтера Цуканов близок к переходу в Черноморец – источник

Премьер-лига

Может заменить другого игрока "горняков"

18-летний хавбек Шахтера Цуканов близок к переходу в Черноморец – источник

shakhtar.com

Новина українською

18-летний полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов близок к переходу в "Черноморец". Об этом сообщает Игорь Бурбас.

"В Одессе одного игрока "Шахтера" заменит другой? До меня доносятся слухи, что Иван Петряк до сих пор не заключил контракт с “Черноморцем”. Причиной послужили изменения личных условий. Следовательно, сегодня футболист вне заявки на игру в Кривом Роге”, – сообщил Бурбас

Учитывая это, "моряки" готовы подписать Цуканова. Переход может совершиться на правах аренды.

В прошлом сезоне Цуканов провел четыре матча за первую команду "Шахтера". Этим летом он также принял участие в юношеском Евро-2024, где провел три матча. Кроме этого – в конце сентября и начале июля – Виктор был на сборах "Шахтера" под руководством Марино Пушича.

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Иван Петряк Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Виктор Цуканов
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.08.2024 в 15:16
ЧО злив Шахтарю забезпечений А от якщо моряки не візьмуть Цуканова то перемоги їм над сліпишами забезпечені
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Комментарии 4
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Spokoyno (Київ)
03.08.2024 в 15:16
ЧО злив Шахтарю забезпечений А от якщо моряки не візьмуть Цуканова то перемоги їм над сліпишами забезпечені
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
03.08.2024 в 15:39
Не спокойно так Спокойному от нарыва в Ж..пе гнойного....
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.08.2024 в 15:08
Ніяк шахтьор не може без фарма.....
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0
2
tekutiev (донецк,Украина)
03.08.2024 в 15:17
как и твоё .....динамо
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0
1

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