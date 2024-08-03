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Вместе с олимпийцами. Динамо провело тренировку после победы в Белграде – ВИДЕО
Киевляне уже в полном составе
Фото: ФК Динамо
После победного поединка против "Партизана" в Белграде "Динамо" вернулось в Люблин.
Команда под руководством Александра Шовковского провела первую тренировку после сербского матча. В занятии приняли участие представители юношеской и олимпийской сборных Украины, которые в июле представляли сине-желтых на Евро-2024 (U-19) и Олимпиаде-2024 соответственно.
"Динамо" будет тренироваться в Люблине до 6 августа. Именно на вторник запланирован первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерса". Старт встречи – в 21:00.
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