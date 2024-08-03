  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вместе с олимпийцами. Динамо провело тренировку после победы в Белграде – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вместе с олимпийцами. Динамо провело тренировку после победы в Белграде – ВИДЕО

Премьер-лига

Киевляне уже в полном составе

Вместе с олимпийцами. Динамо провело тренировку после победы в Белграде – ВИДЕО

Фото: ФК Динамо

Новина українською

После победного поединка против "Партизана" в Белграде "Динамо" вернулось в Люблин.

Команда под руководством Александра Шовковского провела первую тренировку после сербского матча. В занятии приняли участие представители юношеской и олимпийской сборных Украины, которые в июле представляли сине-желтых на Евро-2024 (U-19) и Олимпиаде-2024 соответственно.

"Динамо" будет тренироваться в Люблине до 6 августа. Именно на вторник запланирован первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Рейнджерса". Старт встречи – в 21:00.

По теме
yellow-arrow
Карпаты работают над подписанием Очеретько – источник
yellow-arrow
Комментатором матча Верес – Карпаты станет Виктор Вацко
yellow-arrow
Кривбасс – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
Рейнджерс (Глазго) Партизан (Белград) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости