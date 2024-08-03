Премьер-лига
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Комментатором матча Верес – Карпаты станет Виктор Вацко
Возвращение “обычного болельщика”
footballua.tv
В матче-открытии сезона Премьер-лиги 2024/2025 годов встретятся "Верес" и "Карпаты".
УПЛ ТВ до последнего не открывала секрет, кто станет комментатором этого поединка. Были известны назначения на все матчи, кроме встреч в Ровном.
Перед самым поединком стало известно, что комментатором будет Виктор Вацко.
Матч начнется в 15.30. Видеотрансляцию можно просмотреть здесь>>>, текстовый онлайн – здесь>>>.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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