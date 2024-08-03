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Комментатором матча Верес – Карпаты станет Виктор Вацко

Премьер-лига

Возвращение “обычного болельщика”

Комментатором матча Верес – Карпаты станет Виктор Вацко

footballua.tv

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В матче-открытии сезона Премьер-лиги 2024/2025 годов встретятся "Верес" и "Карпаты".

УПЛ ТВ до последнего не открывала секрет, кто станет комментатором этого поединка. Были известны назначения на все матчи, кроме встреч в Ровном.

Перед самым поединком стало известно, что комментатором будет Виктор Вацко.

Матч начнется в 15.30. Видеотрансляцию можно просмотреть здесь>>>, текстовый онлайн – здесь>>>.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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