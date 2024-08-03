Комментатором матча Верес – Карпаты станет Виктор Вацко

В матче-открытии сезона Премьер-лиги 2024/2025 годов встретятся "Верес" и "Карпаты".

УПЛ ТВ до последнего не открывала секрет, кто станет комментатором этого поединка. Были известны назначения на все матчи, кроме встреч в Ровном.

Перед самым поединком стало известно, что комментатором будет Виктор Вацко.

Матч начнется в 15.30. Видеотрансляцию можно просмотреть здесь>>>, текстовый онлайн – здесь>>>.