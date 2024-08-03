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Карпаты работают над подписанием Очеретько – источник

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В прошлом сезоне он уже уходил в аренду

Карпаты работают над подписанием Очеретько – источник

scdnipro1.com.ua

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Львовские "Карпаты" работают над подписанием полузащитника "Шахтера" и молодежной сборной Украины Олега Очеретько. Об этом сообщил Игорь Бурбас.

С февраля по июнь хавбек выступал в составе "Днепра-1". За этот период он сыграл 13 матчей, отличившись одним голом и одним помощником. Также в прошлом сезоне на его счету пять встреч за "Шахтер".

Параллельно Очеретько провел несколько дней сбора с национальной командой Украины в Марбелье в марте. Кроме этого принял участие во всех трех матчах олимпийской сборной Украины и Олимпиаде-2024 во Франции.

Контракт Олега с "Шахтером" рассчитан до конца 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Максим Кучер
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