Дебют обновленных моряков. Кривбасс – Черноморец: стартовые составы на матч

Бронзовый призер элитного дивизиона в Кривом Роге будет принимать гостей из Одессы. "Черно-синие" летом претерпели значительные кадровые изменения. Это касается как футболистов, так и тренерского штаба. Юрий Вернидуб и Александр Бабич определились со списком игроков, которые выйдут на поле с первых минут:

Кривбасс : Клищук – Дибанго, Стецков, Романчук, Бандейра – Твердохлиб, Вакулко, Лунёв – Хомченовский, Принс, Кузик

: Клищук – Дибанго, Стецков, Романчук, Бандейра – Твердохлиб, Вакулко, Лунёв – Хомченовский, Принс, Кузик

Запасные: Маханьков, Хома, Драмбаев, Понедельник, Приходько, Бизимана, Аморозо, Микитишин, По, Очовечи, Кожушко, Соса



Черноморец: Рудько – Арсич, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко – Васильев, Шпорн, Янаков – Хобленко, Попов

Рудько – Арсич, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко – Васильев, Шпорн, Янаков – Хобленко, Попов Запасные: Вичный, Лотоцкий, Калин, Габелок, Пшеничнюк

Матч начнётся в 18:00. UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию встречи.