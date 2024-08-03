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Дебют обновленных моряков. Кривбасс – Черноморец: стартовые составы на матч

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Команды начинают новый сезон УПЛ

Дебют обновленных моряков. Кривбасс – Черноморец: стартовые составы на матч

Фото - ФК Чорноморець

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Бронзовый призер элитного дивизиона в Кривом Роге будет принимать гостей из Одессы. "Черно-синие" летом претерпели значительные кадровые изменения. Это касается как футболистов, так и тренерского штаба. Юрий Вернидуб и Александр Бабич определились со списком игроков, которые выйдут на поле с первых минут:

  • Кривбасс: Клищук – Дибанго, Стецков, Романчук, Бандейра – Твердохлиб, Вакулко, Лунёв – Хомченовский, Принс, Кузик
  • Запасные: Маханьков, Хома, Драмбаев, Понедельник, Приходько, Бизимана, Аморозо, Микитишин, По, Очовечи, Кожушко, Соса
  • Черноморец: Рудько – Арсич, Ермаков, Бутко, Удод, Савченко – Васильев, Шпорн, Янаков – Хобленко, Попов
  • Запасные: Вичный, Лотоцкий, Калин, Габелок, Пшеничнюк

Матч начнётся в 18:00. UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию встречи.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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