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УПЛ. Кривбасс – Черноморец 1:0. Одесситы пока не готовы к сезону

Премьер-лига

Солидная игра хозяев

УПЛ. Кривбасс – Черноморец 1:0. Одесситы пока не готовы к сезону

Фото - ФК Кривбас

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 3 августа, в Кривом Роге на стадионе "Горняк" состоялся матч первого тура нового чемпионата Украины по футболу, в котором встречались местный "Кривбасс" и одесский "Черноморец". В прошлом сезоне "Кривбасс" занял третье место, а одесситы – двенадцатое.

Одесситы начнут новый чемпионат под руководством нового-старого главного тренера Александра Бабича, заменившего на этом посту Романа Григорчука. Бабичу придется формировать новую команду, ведь 17 игроков покинули "Черноморец" по итогам прошлого чемпионата.Сегодня в стартовом составе вышли восемь новичков. У Юрия Вернидуба костяк команды сохранился. К тому же, "Кривбасс" даже усилился в это межсезонье.

Уже в дебюте противостояния хозяева поля открыли счет. Кузык подал с фланга, а Твердохлеб головой переправил мяч в ворота – 1:0. Ошиблись в этом эпизоде ​​защитники "Черноморца", не уследившие за своим оппонентом. Гол проверяли на VAR, но положение вне игры не зафиксировали. Дебютный гол в нынешнем сезоне.

УПЛ. Кривбасс – Черноморец 1:0. Одесситы пока не готовы к сезону - изображение 1

После гола подопечные Вернидуба спокойно контролировали ход событий на поле. Очень непросто было футболистам "Черноморца", которые не могли зацепиться за мяч и выйти из защиты в атаку. Шикарную возможность увеличить преимущество "Кривбасса" имел Стецьков, но его удар из-за пределов штрафной попал в штангу. В функциональном плане коллектив Вернидуба хорошо готов к старту сезона. Это и неудивительно, ведь в четверг уже нужно играть в Лиге Европы.

Слишком пассивно играли подопечные Бабича. Однако стоит также отметить, что хозяева в конце тайма сбавили темп и гости стали больше контролировать мяч. Перед самым перерывом мог всех шокировать Хобленко, но нападающий "Черноморца" пробил в перекладину. Наконец-то дождались момента у гостей.

В начале второго тайма Микитишин из пределов штрафной переправил мяч в сетку, но до этого арбитр зафиксировал положение вне игры у Твердохлеба. Хозяева продолжали доминировать, а одесситы не знали, что им делать с мячом. Однако интрига в матче еще оставалась, ведь футболисты "Кривбасса" никак не могли увеличить свое преимущество.

Работы у Бабича еще очень много, ведь сегодня у одесситов вообще ничего не получалось. На поле не было заметно команды. После перерыва мяч у гостей вообще не держался. Работы у Клищука не было. Хозяева создавали моменты, но забить второй раз не могли. На последней минуте гости могли даже сравнять счет, но Клищук парировал удар Бутка. Очень неожиданно одесситы все же создали свой момент. В итоге матч завершился заслуженной победой хозяев поля.

Vbet лига. Первый тур

"Кривбасс" - "Черноморец" 1:0

Голы: Твердохлеб (6)

"Кривбасс": Клищук - Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго - Вакулко (Бизимана, 83) - Д. Кузик (Пое, 68), Лунев (Соса, 68), Твердохлеб, Хомченовский (Микитишин, 46) - Принс (Кожушко, 75)

"Черноморец": Рудько - Бутко, Удод, Савченко, Ермаков - Шпорн, Арсич (Лотоцкий, 86), Васильев (Габелок, 73) - Янаков (Калин, 68), Хобленко, Попов (Пшеничнюк, 73)

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Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) УПЛ
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Комментарии
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Вarcelinius
03.08.2024 в 20:10
19/5 против 6/1... Небольшое преимущество Кривбасса.
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Комментарии 8
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Вarcelinius
03.08.2024 в 20:10
19/5 против 6/1... Небольшое преимущество Кривбасса.
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наварін (Київ)
03.08.2024 в 20:10
Кривбас грав рівно на стільки, щоб хватило для перемоги.А випадок з Бутком в кінцівці, так на то він і футбол. Як би Бутко забив, то де хто акцентував би на білу форму Кривбаса.
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Morphyk7 (Черновцы)
03.08.2024 в 20:06
Болел за Крывбас, но жаль что ЧО в конце не наказали их за такую убогую игру
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kukarekin (Одесса)
03.08.2024 в 20:06
Саша Бабич сказал, что будем стремиться играть на результат. Ждем скорое пополнение из-за бугра
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Вarcelinius
03.08.2024 в 20:12
Новая партия негров из Африки?
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Вarcelinius
03.08.2024 в 20:05
Потуж... тьфу ты.. натужно. Да и куй с ним. Главное победа! Болел Кривбасса с победой!
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Твой ночной страх
03.08.2024 в 20:01
Было бы 3:0 или 4:0, то да, не готовы. А так матч был ровный и Кривбасс еле спас победу в конце.Ну, давайте, воняйте))))
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 20:01
Да ладно, не готовы. Забей Бутко на 90 минуте заголовок был бы совсем другого характера..
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