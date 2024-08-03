УПЛ. Верес - Карпаты 0:0. Безголевой старт нового сезона

Много болельщиков, ливень, мокрое поле, однако – сухой счет. Новый сезон чемпионата Украины открывается матчем без забитых голов. "Верес" создал немало шансов, чтобы забить гол, однако НК подвела ужасная реализация.

УПЛ начинается с безголевой ничьи в третьем сезоне подряд. "Верес" и "Карпаты" пропускали немало голов в спаррингах, поэтому отсутствие пропущенных мячей может быть плюсом для обеих команд. Правда "Карпаты" все же должны быть благодарны за это нападающим "Вереса". Хозяевам же, в свою очередь, не пришлось демонстрировать выдающиеся защитные действия.

Владислав Лупашко признал, что его команда не была готова противодействовать "Вересу", в частности в скоростях в переходных фазах. И действительно, "Карпаты" играли в спаррингах с представителями Первой и Второй лиг, и играли не очень удачно. Фактически "Карпатам" надо привыкать к новому футболу, к новым требованиям уже в матчах на результат.

В первом тайме у "Вереса" хорошо пробивали Виталий Дахновский и Марко Мрвалевич, также отличный шанс имел Владислав Шарай, но львовян спасал Кемкин.

Интересно было, сможет ли "Верес" поддерживать это давление и дальше в матче. Учитывая, что это был первый тур, и погода была неблагоприятна для качественной игры, после перерыва моментов у "Вереса" было меньше. Однако ровенская команда все равно должна была бы забивать – но Яго не смог воспользоваться ошибкой Кемкина, и пробил выше ворот.

Лучшие и самые интересные матчи "Карпат" и "Вереса" в новом сезоне будут еще впереди.

Украинская Премьер-лига 2024/25, первый тур. Ровно, "Авангард"

"Верес" – "Карпаты" Львов 0:0

"Верес": Кожухарь – Протасевич (Гакман 85), Гончаренко, Вовченко, Морозко – Кучеров, Клец (Кучеров 65) – Дахновский (Годя 85), Яго, Шарай – Мрвалевич (Гайдуччик 70)

"Карпаты": Кемкин – Сакив (Полегенько 57), Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Альварес (Клименко 83) – Костенко, Кузык (Шах 90+1), Чачуа, Пидлепенец (Стенио 90+1) – Невес (Сидун 90+1)

Предупреждения: Шарай 61, Кучеров 75 – Мирошниченко 10, Костенко 45+3, Альварес 73, Костенко 89

Удаление: Костенко 89