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УПЛ. Верес - Карпаты 0:0. Безголевой старт нового сезона

Премьер-лига
Обновлено

Верес был ближе к победе

УПЛ. Верес - Карпаты 0:0. Безголевой старт нового сезона

Фото: НК Верес/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Много болельщиков, ливень, мокрое поле, однако – сухой счет. Новый сезон чемпионата Украины открывается матчем без забитых голов. "Верес" создал немало шансов, чтобы забить гол, однако НК подвела ужасная реализация.

УПЛ начинается с безголевой ничьи в третьем сезоне подряд. "Верес" и "Карпаты" пропускали немало голов в спаррингах, поэтому отсутствие пропущенных мячей может быть плюсом для обеих команд. Правда "Карпаты" все же должны быть благодарны за это нападающим "Вереса". Хозяевам же, в свою очередь, не пришлось демонстрировать выдающиеся защитные действия.

Владислав Лупашко признал, что его команда не была готова противодействовать "Вересу", в частности в скоростях в переходных фазах. И действительно, "Карпаты" играли в спаррингах с представителями Первой и Второй лиг, и играли не очень удачно. Фактически "Карпатам" надо привыкать к новому футболу, к новым требованиям уже в матчах на результат.

В первом тайме у "Вереса" хорошо пробивали Виталий Дахновский и Марко Мрвалевич, также отличный шанс имел Владислав Шарай, но львовян спасал Кемкин.

Интересно было, сможет ли "Верес" поддерживать это давление и дальше в матче. Учитывая, что это был первый тур, и погода была неблагоприятна для качественной игры, после перерыва моментов у "Вереса" было меньше. Однако ровенская команда все равно должна была бы забивать – но Яго не смог воспользоваться ошибкой Кемкина, и пробил выше ворот.

Лучшие и самые интересные матчи "Карпат" и "Вереса" в новом сезоне будут еще впереди.

Украинская Премьер-лига 2024/25, первый тур. Ровно, "Авангард"

"Верес" – "Карпаты" Львов 0:0

"Верес": Кожухарь – Протасевич (Гакман 85), Гончаренко, Вовченко, Морозко – Кучеров, Клец (Кучеров 65) – Дахновский (Годя 85), Яго, Шарай – Мрвалевич (Гайдуччик 70)

"Карпаты": Кемкин – Сакив (Полегенько 57), Адамюк, Бабогло, Мирошниченко – Альварес (Клименко 83) – Костенко, Кузык (Шах 90+1), Чачуа, Пидлепенец (Стенио 90+1) – Невес (Сидун 90+1)

Предупреждения: Шарай 61, Кучеров 75 – Мирошниченко 10, Костенко 45+3, Альварес 73, Костенко 89

Удаление: Костенко 89

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Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
03.08.2024 в 18:04
А хто придумав посеред матчу в мікрофон співати? Тіпа трошки концерт?
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Комментарии 12
Morphyk7 (Черновцы)
03.08.2024 в 18:04
А хто придумав посеред матчу в мікрофон співати? Тіпа трошки концерт?
Ответить
1
1
andy1973 (Рівне)
03.08.2024 в 18:31
Це так в Рівному вже другий сезон
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0
0
tolina-ystas (Краматорск)
03.08.2024 в 18:00
Игра смотрелась без восторга.Если Верес более менее то Карпаты,не взирая на все прославления комментатора, полный ноль.Это очевидный претендент на вылет.У Вереса есть хорошие ребята,которые показали достойную игру.Нужно поработать над реализацией и всё будет в порядке.
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3
1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
03.08.2024 в 17:53
Я так і не зрозумів у що хоче грати фізрук лупашко. Ні одного гольового моменту. в захисті просто прохідний двір. Є виконавці а немає тренера. Так відбувається коли фізрук на інтригах підсиджує Мирона Богдановича Маркевича. Маркевич не любить інтриг тому відійшов сам, нехай покажуть зайди фізруки на що вони здатні. Далі Кривбас і Динамо. Це звісно дві поразки, а далі в кого вигравати? В нападі немає нічого: ані думки тренера ані виконавців. Якщо залишаться в УПЛ це буде просто щастя, але швидше за все, що чудес не буде. Потрібно вже шукати професійного тренера. Тільки хто згодиться виправляти помилки фізруків???...
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2
Sandra777 (Львів)
03.08.2024 в 18:02
Мирон ти вже на ягоди прїхав до Польші ?).
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0
3
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Вarcelinius
03.08.2024 в 17:49
Карпати здобули, а Верес втратив. Класика.
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1
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жажа_the_best (Харьков)
03.08.2024 в 17:39
Без Маркевича у Карпат нет мысли...
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Sandra777 (Львів)
03.08.2024 в 18:14
Ти 1 лігу бачив ?
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0
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Просто Квашин (Харків)
03.08.2024 в 18:14
в тебе 57-річний гей - мрія одна - найти хоч кого небуть - хто вжарить....
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1
2
andy1973 (Рівне)
03.08.2024 в 17:33
Другий тайм бий-біжи - футбола не було. У Вереса не стабільна гра а Карпати взагалі ні про що. Поки я побачив двох кандидатів на виліт.
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5
0
Morphyk7 (Черновцы)
03.08.2024 в 18:06
Там ще стільки кандидатів буде)))
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0
1
andy1973 (Рівне)
03.08.2024 в 18:30
Дякую, ви мене трохи втішили))
 
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