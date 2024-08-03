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Форвард Кривбасса Твердохлеб забил первый гол в УПЛ 2024/25. Видео
Бодрое начало от подопечных Вернидуба
Фото пресслужби ФК "Кривбас"
Бронзовый призер УПЛ уже на старте встречи открывает счет. Твердохлеб отличился с передачи Кузика. Для Егора это второй гол в восьмом поединке в составе "бело-красных".
Команда Юрия Вернидуба задержалась на правом фланге. С угла штрафной пошла диагональная передача на дальнюю штангу от Кузыка – четко на голову Твердохлеба! Оставалось только направить мяч в ворота.
У арбитра были сомнения насчёт соблюдения правил, но после VAR все стало понятно.
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