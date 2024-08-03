Лупашко - о 0:0 с Вересом: Нам нужно быть смелее

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко оценил игру своих подопечных в первом матче нового сезона с "Вересом" (0:0).

"Эмоции после матча неплохие. Для многих игроков это дебют в Премьер-Лиге, некоторые впервые сыграли за "Карпаты". Нам нужно быть более смелыми. Мы требуем той игры, где ты должен быть качественным на мяче и смелым в своих решениях. Над этим мы и будем работать. Хотим изменить психологию игроков, чтобы они получали удовольствие от своих смелых действий.

Стоит отметить качество газона. Поле выдержало сильный дождь, оно очень хорошего качества. Конечно, погода повлияла на игру. Было немало брака в простых ситуациях, когда мы теряли мяч из-за влажного поля. Но в целом "Верес" пытался отдать нам территорию, пытался ждать наших ошибок. Все, что "Верес" создавал, было во время переходов от обороны к атаке. Мы понимали это, однако не хотели отказываться от своей стратегии, своего видения футбола. Поэтому мы стремились играть с позиции силы и пытались это делать. Но если играть в такой футбол, то мы должны быть еще более качественными на мяче. Таких бессмысленных потерь мы не должны делать.

Мы знаем, что мы хотим делать на поле. Футболисты тоже знают, но нам нужно работать над этими моментами. В некоторых ситуациях мы не брали на себя инициативу, мы не создавали тех предпосылок. Но я считаю, что в первом тайме у нас достаточно неплохо получалось показать то, над чем мы работаем, однако финализировать это не удавалось. Где-то метра не хватило, где-то приняли неправильное решение - бить или отдавать передачу. Но подходы к воротам делали неплохие. Во втором тайме ребята говорили, что они не хотят рисковать, потому что опорная нога всегда едет. Очень скользко было. Поэтому учитывали это. Нам нужно добавлять.

Немного не успели заменить Яна Костенко, до того, как он был удален. Мы видим как ребята работают во время тренировок. Я приятно удивлен тем, как они выкладываются на каждой тренировке. Поэтому нужно давать игровое время всем. Хотели освежить игру, выпустили молодых игроков, дали почувствовать Премьер-Лигу. У нас большой состав, поэтому мы понимаем, что через несколько туров те игроки, которые выходили на замену, могут быть основными игроками. Надо дать почувствовать игру, освежить ее и дать стимул ребятам, чтобы они продолжали работать.

Игра Кемкина? Если разделить ее на две части, то одна фаза была очень качественная, а другая - несколько хромала. Мы никогда не будем хвалить футболиста за его хорошие действия в защите или попытки выполнить хорошую передачу, которая оказалась неточной. Мы требуем качества. Футболист, как и команда, должен быть целостным. Поэтому если какой-то аспект проседает, то баланса в деле не будет. Поэтому звание "Льва матча" я бы отдал нашим фанатам. Такая поддержка с их стороны вызывает уважение. Саша неплохо сыграл, как и большинство игроков. Все выкладывались и пытались доминировать на поле, создавать давление. Но если бы я имел такую возможность, то эту награду я бы отдал фанам", - сказал Лупашко на послематчевой пресс-конференции.