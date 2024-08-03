Существенное преимущество хозяев. Кривбасс – Черноморец 1:0. Обзор матча и видео гола

"Бело-красные" забили быстрый гол, который оказался единственным во встрече. Бронзовый призер УПЛ имел значительное преимущество в атаке (удары 23-6), но упустил много шансов увеличить счет. В 12-ти эпизодах мяч пролетел мимо ворот, а еще в семи случаях попытки блокировали "моряки".

Гости ни разу не попали в створ. "Черно-синие" не без везения избежали разгромного поражения, но это не добавляет зачетных пунктов.

На следующей неделе команда Вернидуба поедет к "Карпатам", а одесситы будут принимать "Зарю".

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Смотрите обзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25

Кривой Рог. "Горняк"

Кривбасс – Черноморец 1:0

Гол: Твердохлеб, 6