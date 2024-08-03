Премьер-лига
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Заря – Ингулец: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
4 августа пройдут четыре матча УПЛ 2024/25.
В одном из этих поединков "Заря" в Киеве будет принимать "Ингулец".
Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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