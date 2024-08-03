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Бабич: Много дебютантов у нас, молодых ребят, они нервничали. Это не тот рисунок игры, к которому мы стремимся

Премьер-лига
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Наставник Черноморца прокомментировал поражение

Бабич: Много дебютантов у нас, молодых ребят, они нервничали. Это не тот рисунок игры, к которому мы стремимся

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Новина українською

"Моряки" стартовали в новом сезоне с проигрыша "Кривбасса" (0:1). Александр Бабич пообщался со студией УПЛ ТВ после встречи.

“Наши ребята немного нервничали. Понимали, что будем играть против крепкой команды, и нам нужно отрабатывать игру против мяча. Понимали, что счастье следует искать в контратаках и при стандартных положениях. Эмоции негативны от счета, но впечатления положительны от того, как ребята пытались выполнять наши задачи. Были 2-3 ситуации, когда могли сравнять счет. У "Кривбасса" было больше позиционных атак, но мы на это ребят и настраивали.

Не было времени все отработать, буквально 1-2 тренировки. Мы можем играть более качественно в переходной фазе от защиты к атаке. Надо показывать более качественный футбол в контроле мяча. Много дебютантов у нас, молодых ребят, они нервничали. Ожидаем, что к нам присоединятся Петряк и 2-3 иностранца".

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"Это не тот рисунок игры, к которому мы стремимся. Сейчас у нас есть те футболисты, которые есть, я им благодарен за матч. Проанализируем игру и сделаем шаг вперед.

Погасили задолженность работникам клуба и администрации за 2 месяца. Сейчас планируется погасить задолженность за месяц перед футболистами. С прошлого чемпионата осталось не так много футболистов. Об этом с руководством и говорим”, – рассказал тренер.

Бабич во второй раз возглавил "черно-синих". Ранее он занимал пост с 2014 по 2017 год.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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