Бабич: Много дебютантов у нас, молодых ребят, они нервничали. Это не тот рисунок игры, к которому мы стремимся

"Моряки" стартовали в новом сезоне с проигрыша "Кривбасса" (0:1). Александр Бабич пообщался со студией УПЛ ТВ после встречи.

“Наши ребята немного нервничали. Понимали, что будем играть против крепкой команды, и нам нужно отрабатывать игру против мяча. Понимали, что счастье следует искать в контратаках и при стандартных положениях. Эмоции негативны от счета, но впечатления положительны от того, как ребята пытались выполнять наши задачи. Были 2-3 ситуации, когда могли сравнять счет. У "Кривбасса" было больше позиционных атак, но мы на это ребят и настраивали.

Не было времени все отработать, буквально 1-2 тренировки. Мы можем играть более качественно в переходной фазе от защиты к атаке. Надо показывать более качественный футбол в контроле мяча. Много дебютантов у нас, молодых ребят, они нервничали. Ожидаем, что к нам присоединятся Петряк и 2-3 иностранца".