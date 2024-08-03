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Вернидуб: Победили, получили 3 балла. Это был экзаменационный матч перед Пльзенью
Наставник Кривбасса – о победе в 1-м туре
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Юрий Вернидуб отметил, что команда испытывала трудности с реализацией и могла потерять преимущество.
“Мы победили, получили 3 балла, то, что нам нужно. Будем дальше готовиться на игру с "Викторией".
Понимали, что будет нелегкая игра, потому что "Черноморец" сыграл с нами в 5 защитников, больше 5-4-1. Практически полностью садились в свою штрафную. Надо было разыгрывать. Я это понимал, поэтому многие атаки мы делали флангами, с кроссами".
"Должны были наши футболисты закрывать это пространство. Первый гол мы так и забили. Но мы могли поплатиться за нереализованные моменты и сыграть вничью. Первый звоночек был в первом тайме, когда Хобленко попал в перекладину. Выиграли, но хотелось бы лучше. Все у нас впереди.
Это был экзаменационный матч перед Пльзенью. Сделаем выводы”, – рассказал тренер.
В четверг "Кривбасс" будет играть против "Виктории" в Словакии.
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