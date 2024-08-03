Вернидуб: Победили, получили 3 балла. Это был экзаменационный матч перед Пльзенью

Юрий Вернидуб отметил, что команда испытывала трудности с реализацией и могла потерять преимущество.

“Мы победили, получили 3 балла, то, что нам нужно. Будем дальше готовиться на игру с "Викторией".

Понимали, что будет нелегкая игра, потому что "Черноморец" сыграл с нами в 5 защитников, больше 5-4-1. Практически полностью садились в свою штрафную. Надо было разыгрывать. Я это понимал, поэтому многие атаки мы делали флангами, с кроссами".