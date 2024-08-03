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Заря - Ингулец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Ингулец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 04.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Заря" довольно неудачно выступила в предыдущем чемпионате – не пробилась в еврокубки, прервав десятилетнюю серию выступлений на международной арене. Однако это уже история. А настоящее – новый чемпионат, новый старт. Его "Заря" проведет с новичком УПЛ "Ингульцом".
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"Ингулец" выиграл Первую лигу 2023/24, однако после того существенно изменился. В частности, из-за смены тренерского штаба. Василий Кобин пришел к рулю этой команды и теперь попытается привести ее к успеху на элитарном уровне украинского футбола.
Заметное событие – это смена транслятора домашних матчей "Зари". В прошлом сезоне (и ранее) ее матчи показывала каналы группы "1+1 media", а отныне будет УПЛ ТВ. Матч против "Ингульца" – воскресенье, четвертое августа, 18:00, УПЛ ТВ.
Канал УПЛ ТВ можно найти у многих провайдеров и на многих видеоплатформах. В частности, ищите трансляцию на Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, Omega TV, Volia TV и др.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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