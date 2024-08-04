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"С реализацией были проблемы". Шарай – о первой игре нового чемпионата

Премьер-лига

Подвел итоги игры против Карпат

"С реализацией были проблемы". Шарай – о первой игре нового чемпионата

Фото: НК Верес

Новина українською

Вчера прошел матч первого тура УПЛ "Верес" - "Карпаты". Матч завершился без забитых мячей, 0:0.

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Полузащитник ровенского "Вереса" Владислав Шарай поделился своими эмоциями относительно первой игры в сезоне 2024/25.

"Мы недовольны результатом. Но сами виноваты, что не дожали гостей. Ведь диктовали условия, были заточены на атаку, хватало и голевых моментов, а вот с реализацией были проблемы.

Все же радует, что на этот раз в обороне сыграли надежно, даже не вспомню, создали ли "Карпаты" хотя бы одну угрожающую ситуацию у ворот "Вереса". Это дает основания надеяться, что в следующем туре, когда будем принимать "Динамо", у наших владений будет царить порядок, а в атаке исправим прицел.

Надо постараться и с киевлянами действовать первым номером", — сказал Шарай.

Напомним, следующая игра "Вереса" пройдет 9 августа против киевского "Динамо". Начало игры - 18:00.

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Верес (Ровно) Владислав Шарай Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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