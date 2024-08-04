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Оболонь - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК Оболонь

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Сегодня состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Оболонь" будет принимать "Колос".Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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  • В предыдущем сезоне киевляне финишировали на 14-м месте, но в плей-офф все же смогли сохранить прописку в элитном дивизионе. "Колос" в итоговой таблице УПЛ сезона-2023/24 расположился на 11-м месте. Отметим, что оба очных противостояния в прошлом чемпионате завершились без голов.

    Трансляцию матча "Оболонь" – "Колос" смотрите на УПЛ ТВ.

    УПЛ. Первый тур. 04.08.2024

    Киев. "Оболонь Арена"

    "Оболонь" 15:30 "Колос"

  • Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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