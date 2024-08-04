Оболонь - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В предыдущем сезоне киевляне финишировали на 14-м месте, но в плей-офф все же смогли сохранить прописку в элитном дивизионе. "Колос" в итоговой таблице УПЛ сезона-2023/24 расположился на 11-м месте. Отметим, что оба очных противостояния в прошлом чемпионате завершились без голов.

Трансляцию матча "Оболонь" – "Колос" смотрите на УПЛ ТВ.

УПЛ. Первый тур. 04.08.2024

Киев. "Оболонь Арена"

"Оболонь" 15:30 "Колос"