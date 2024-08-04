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Оболонь - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - ФК Оболонь
Сегодня состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Оболонь" будет принимать "Колос".Начало – в 15:30 по киевскому времени.
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В предыдущем сезоне киевляне финишировали на 14-м месте, но в плей-офф все же смогли сохранить прописку в элитном дивизионе. "Колос" в итоговой таблице УПЛ сезона-2023/24 расположился на 11-м месте. Отметим, что оба очных противостояния в прошлом чемпионате завершились без голов.
Трансляцию матча "Оболонь" – "Колос" смотрите на УПЛ ТВ.
УПЛ. Первый тур. 04.08.2024
Киев. "Оболонь Арена"
"Оболонь" 15:30 "Колос"
- Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
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