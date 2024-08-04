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ЛНЗ - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Лівий Берег"

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, УПЛ возвращается. Лето, заполненное матчами различных сборных Украины, закончилась и пришла пора наших родных матчей нового сезона УПЛ. В одном из поединков первого тура ЛНЗ будет принимать внезапного новичка элитного дивизиона "Левый Берег".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, первый тур
4 августа 2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 13:00 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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