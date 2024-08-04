ЛНЗ - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Итак, УПЛ возвращается. Лето, заполненное матчами различных сборных Украины, закончилась и пришла пора наших родных матчей нового сезона УПЛ. В одном из поединков первого тура ЛНЗ будет принимать внезапного новичка элитного дивизиона "Левый Берег".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, первый тур

4 августа 2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 13:00 "Левый берег"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>