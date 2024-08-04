Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Последние несколько сезонов "Ворскла" стабильно доставляет проблемы "Шахтеру". Сможет ли полтавский коллектив успешно провести стартовый матч нового сезона УПЛ в родных стенах и, тем самым, снова навязать борьбу "горнякам"?

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, первый тур

4 августа 2024. Полтава, "Ворскла имени Алексея Бутовского"

"Ворскла" 15:30 "Шахтер"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>