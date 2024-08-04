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Заря – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Зоря Луганськ

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне "Заря" финишировала в элите украинского футбола в четырех очках от зоны переходных матчей. В то же время "Ингулец" победил в Первой лиге, выиграв решающий забег у богатых по меркам второго дивизиона "Карпат". Теперь эти две команды откроют для себя новую кампанию.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, первый тур
4 августа 2024. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Зоря" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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