Заря – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом сезоне "Заря" финишировала в элите украинского футбола в четырех очках от зоны переходных матчей. В то же время "Ингулец" победил в Первой лиге, выиграв решающий забег у богатых по меркам второго дивизиона "Карпат". Теперь эти две команды откроют для себя новую кампанию.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, первый тур

4 августа 2024. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Зоря" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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