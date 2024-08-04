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Заря – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ – Левый берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 04.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Зоря Луганськ
В прошлом сезоне "Заря" финишировала в элите украинского футбола в четырех очках от зоны переходных матчей. В то же время "Ингулец" победил в Первой лиге, выиграв решающий забег у богатых по меркам второго дивизиона "Карпат". Теперь эти две команды откроют для себя новую кампанию.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, первый тур
4 августа 2024. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"
"Зоря" 18:00 "Ингулец"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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