Удача Черкасс, потерянное счастье киевлян. УПЛ. 1 тур. ЛНЗ - Левый Берег 1:0

Новый клубный сезон в Украине начался, и в 1-м туре УПЛ ЛНЗ принимал "Левый Берег".

Матч ожидался с интересом, интересно было посмотреть с чем команды входят в сезон. ЛНЗ летом сменил тренера. Руководство не смогло договориться с Дулубом, который спас команду от вылета, и пригласил испанца Карасско.

"Левый Берег" - и вовсе темная лошадка, абсолютный дебютант элитной лиги, который благодаря развалившееся "Днепру-1" в самый последний момент вытянул счастливый в переходных матчах и заскочил в последний вагон уходящего поезда УПЛ.

Конечно, черкащане выглядели фаворитами матча. В первую очередь из-за короткой скамейки киевлян и одним и тем же составом, составом, которым "ЛБ" вынужден играть третью игру за 8 дней.

Из интересного в старте хозяев – новички Путря (в защите) Ангелов (опорник) и Ассинор на острие. Также в стартовом составе вышел 37-летний Олейник.

У гостей в стартовом составе вышли все те же 11 игроков, которые в "турнире четырех" обыграли "Металлист 1925" и "Минай".

ЛНЗ начал матч довольно активно, с первых минут поджав гостей и за первые 10 минут создал два хороших момента-подхода с ударами Ассинора и Яшари. Механив жти мячи выловил, не всегда удачно отбил, но защитники кипера страховали.

И постепенно, ближе к середине первого тайма гости пообвыклись, отодвинули игру в центр поля и между делом даже стали сами тревожить Кучеренко. Именно "Левый Берег", создал два самых опасных момента первой половины, когда Сухоручко выводили один на один с кипером, хоть и под острым углом, но Кучеренко оба раза спасал свою команду.

Между этими моментами ЛНЗ чуть не затолкал гол после углового, но мяч застрял где-то между ног защитников киевлян на самой линии ворот.

Таким образом, команды ушли на перерыв, в котором Корааско явно было о чем подумать, потому что соперник нашел контригру против его команды.

Второй тайм был по форме и насыщенностью стал типичным продолжением первого. Снова при некотором территориальном преимуществе ЛНЗ, но с четкой игрой в обороне. В атаке а черкащан получалось не очень… Вязкая борьба, вязкое поле… Попытки пробиться с флангов давали некоторое обострение, но с завершением снова были проблемы. Более того, "Левый Берег" на 64-й минуте создал свой убойный момент, когда после углового и попытки удар последовал рикошет, мяч прискакал к Колеснику, который с 5-ти метров пробил бог знает куда.

Матч катился к ничьей, наверное, вполне закономерной ничьей. И очень обидно было гостям пропустить на 90+3 минуте. После навеса со штрафного суматоха в штрафной площадке, рикошет, защитник гостей махнул мимо мяча на выносе, Ассинор поборолся, улож втрого оборонца на газон (в пределах правил, как сказал Кубряк) и все-таки затолкал мяч в сетку.

1:0, довольно неожиданно свалившееся на хозяев счастье и горе гостей, которые в целом, провели очень неплохой матч, но или усталость, или короткая скамейка привели к такому плачевному для них результату.

Впрочем, команду Первака за это поражение вряд ли кто упрекнет. А вот к Корасско есть вопросы. Команда с таким составом и на фоне соперника уровня Первой лиги хоть и победила, но откровенно с везением.

1-й тур УПЛ, сезон 2024/25

04 августа, Черкассы, Стадион "Черкассы-Арена"

Судья: Дмитрий Кубряк (Одесса)

ЛНЗ (Черкассы) – "Левый Берег" (Киев) 1:0

Гол: Ассинор (90+3)

Предупреждения: Ангелов, Яшари

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Пасич, Ангелов (Бар, 70), Яшари, Тилль (Молло, 87), Эйнел, Олейник (Наумец, 80), Ассинор

"Левый Берег": Механив, Соколов, Самар, Якимив, Дударенко, Дедух, Банада, Николай Когут (Иван Когут, 66), Синица (Галас, 73), Войцеховский (Астахов, 73), Сухоручко (Колесник, 73)