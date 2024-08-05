Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа

Сезон-2024/25 постепенно разгоняется. Завершаются этапы квалификаций еврокубков, стартуют чемпионаты. На этой неделе мы увидим полуфиналы и финал Олимпиады, "Динамо" и "Кривбасс" в отборах ЛЧ и ЛЕ соответственно, битву между двумя "Манчестерами" за Суперкубок Англии, а также еще несколько крайне интересных поединков.

Понедельник, 5 августа

Марокканцы, которых победила Украина на групповом этапе Олимпиады (единственный успех "сине-желтых на футбольном турнире), встретятся в полуфинале с Испанией. Боже, "Красная Фурия" сейчас буквально везде. Так вот, а Франция билет в финал будет разыгрывать с Египтом. Неудачники потом схлестнутся за бронзу.

19:00. Марокко ОИ – Испания ОИ. Олимпиада. Суспільне

22:00. Франция ОИ – Египет ОИ. Олимпиада. Суспільне

Вторник, 6 августа

Одно можно сказать точно – легко как с "Партизаном" точно не будет. Тем не менее, с шотландским грандом сегодняшнему "Динамо" можно и нужно играть. Нас ждет очень важный матч, номинально домашний для киевлян, в котором подопечным Шовковского необходимо создать задел перед выездом в Глазго.

21:00. "Динамо" – "Рейнджерс". Квалификация ЛЧ. 2+2, YT-каналы "Динамо" и FootballHub

Четверг, 8 августа

Узнаем, кто возьмет бронзу футбольного соревнования в рамках Олимпийских игр, а потом будем следить за "Кривбассом" на еврокубковой арене. В последний раз мы видели команду из Кривого Рога в нелокальных турнирах больше 20 лет назад, поэтому событие в любом случае знаковое и неординарное.

18:00. N/A – N/A. Олимпиада, матч за 3-е место. Суспільне

21:00. "Кривбасс" – "Виктория Пльзень". Квалификация ЛЕ. N/A

Пятница, 9 августа

В УПЛ "Ворскла" залетит в гости к победителю Финала четырех "Левому Берегу", а "Динамо" в перерыве между баталиями с "Рейнджерс" съездит к "Вересу" в Ровно. Также вечером состоится финал Олимпиады, а "Дженоа" Руслана Малиновского начнет борьбу в Кубке Италии.

15:30. "Левый Берег" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Верес" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ

19:00. N/A – N/A. Олимпиада, финал. Суспільне

21:45. "Дженоа" – "Реджана". Кубок Италии. Megogo

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Суббота, 10 августа

Одесситы хотят реабилитироваться за поражение "Кривбассу" в первом туре. "Колос" примет дома новичка чемпионата из Петрово. А между поединками УПЛ начнется классный матч в Англии, за Суперкубок. Поздним вечером также планируется 90 минут футбола для любителей Примейры.

15:30. "Черноморец" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ

17:00. "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Суперкубок Англии. Setanta Sports App

18:00. "Колос" – "Ингулец". УПЛ. УПЛ ТВ

22:30. "Порту" – "Жил Висенте". Примейра. Megogo

Воскресенье, 11 августа

Программа воскресенья немного похожа субботнюю. Снова УПЛ и капелька чемпионата Португалии (с Трубиным!), хоть и без Англии. "Рух" приедет в гости к "Оболони", "Карпаты" пройдут проверку "Кривбассом" на фоне решения командой Вернидуба еврокубковых задач, ну а самый интересный матч состоится между "Шахтером" и "Полесьем". Чемпион и амбициозный коллектив из Житомира – пропускать нельзя.