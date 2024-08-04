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ЛНЗ – Левый берег: стартовые составы команд
Прошлогодний дебютант УПЛ против нынешнего
Фото: ФК Лівий берег
В рамках первого тура Украинской Премьер-лиги встретятся ЛНЗ и "Левый берег". Главные тренеры команд объявили стартовые составы на этот поединок.
ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайко, Пасич, Ангелов, Яшари, Тилль, Эйнел, Олейник, Ассинор.
Запасные хозяев: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Бойко, Муравский, Наумец, Молло, Бар.
Левый Берег: Механов, Соколов, Самар, Акимов, Дударенко, Дидух, Банада, Когут, Синица, Войцеховский, Сухоручко.
Запасные гостей: Фастов, Сташков, Астахов, Семенов, Сильва, Шумила, Косовский, Когут, Литовченко, Колесник.
Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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