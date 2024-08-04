Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олег Синица: Мы только начинаем осознавать, что в этот уикенд дебютируем в Премьер-лиге
Поделился своими ожиданиями
facebook.com/fclbkyiv
Полузащитник "Левого берега" Олег Синица рассказал о том, как столичная команда готовится к сезону в элитном дивизионе.
Про "Левый берег" начали шутить, что команда "скинула" сезон и оказалась в УПЛ. Как ты к этому относишься?
Если честно, мы только начинаем осознавать, что в этот уикенд дебютируем в Премьер-лиге.
"Левый берег" готов конкурировать с командами такого уровня?
Интересно будет себя проявить. Против "ЛНЗ" мы уже играли на сборах (1:2), но официальная игра от контрольной точно будет отличаться. Никто не будет филонить. Каждый будет биться друг за друга.
Кажется, что на эмоциях "Левый берег" может понестись, выдать классный старт, а потом просесть. Что может помочь команде быть стабильными по турнирной дистанции?
Надеемся, что удастся этого избежать за счет тяжелого труда.
В прошлом сезоне у вас было много проблем с командами, которые уступали вам в классе. Можно сказать, что на "Левый берег" настраивались с двойной силой?
Где-то так и чувствовалось. После первых 3-4 было видно, как на нас настраивались. Было тяжело, потому что плюс-минус все команды равны. Мы были будто особым раздражителем. Все хотели нас обыграть. Особенно это проявлялось в домашних матчах. Они видели стадион, инфраструктуру, зажигались глаза и соперник убивался с первой до последней минуты.
Лично у тебя какие надежды от нового сезона?
Каждый из футболистов "Левого берега" много работал, чтобы играть на самом высоком уровне. Мы заслужили этот шанс. Хочется показать себя с лучшей стороны. Надеюсь, что у нас все получится.
Против кого из соперников хочется сыграть больше всего?
Со всеми будет интересно сыграть. Против "Шахтера" я уже играл 8 лет назад. Проверить себя против сильнейших и доказать себе, чего ты стоишь.
"Левый берег" готов к более динамичному футболу, который демонстрируют ваши будущие соперники?
Конечно, что в УПЛ уровень намного выше. Нужно почувствовать это на себе, чтобы понять, как действовать. Даже когда мы сыграли с "Оболонью" в переходных, было видно, что команда в этом компоненте существенно прибавила.
Напомним, сегодня "Левый берег" играет против черкасского "ЛНЗ". UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Популярное сейчас
- Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
- Олимпиада-2024. День 9. Расписание соревнований и выступлений украинцев в воскресенье
- Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа
- Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Спортинг побеждал Порту 3:0 в матче за Суперкубок, но в итоге уступил