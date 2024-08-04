Олег Синица: Мы только начинаем осознавать, что в этот уикенд дебютируем в Премьер-лиге

Полузащитник "Левого берега" Олег Синица рассказал о том, как столичная команда готовится к сезону в элитном дивизионе.

Про "Левый берег" начали шутить, что команда "скинула" сезон и оказалась в УПЛ. Как ты к этому относишься?

Если честно, мы только начинаем осознавать, что в этот уикенд дебютируем в Премьер-лиге.

"Левый берег" готов конкурировать с командами такого уровня?

Интересно будет себя проявить. Против "ЛНЗ" мы уже играли на сборах (1:2), но официальная игра от контрольной точно будет отличаться. Никто не будет филонить. Каждый будет биться друг за друга.

Кажется, что на эмоциях "Левый берег" может понестись, выдать классный старт, а потом просесть. Что может помочь команде быть стабильными по турнирной дистанции?

Надеемся, что удастся этого избежать за счет тяжелого труда.

В прошлом сезоне у вас было много проблем с командами, которые уступали вам в классе. Можно сказать, что на "Левый берег" настраивались с двойной силой?

Где-то так и чувствовалось. После первых 3-4 было видно, как на нас настраивались. Было тяжело, потому что плюс-минус все команды равны. Мы были будто особым раздражителем. Все хотели нас обыграть. Особенно это проявлялось в домашних матчах. Они видели стадион, инфраструктуру, зажигались глаза и соперник убивался с первой до последней минуты.

Лично у тебя какие надежды от нового сезона?

Каждый из футболистов "Левого берега" много работал, чтобы играть на самом высоком уровне. Мы заслужили этот шанс. Хочется показать себя с лучшей стороны. Надеюсь, что у нас все получится.

Против кого из соперников хочется сыграть больше всего?

Со всеми будет интересно сыграть. Против "Шахтера" я уже играл 8 лет назад. Проверить себя против сильнейших и доказать себе, чего ты стоишь.

"Левый берег" готов к более динамичному футболу, который демонстрируют ваши будущие соперники?

Конечно, что в УПЛ уровень намного выше. Нужно почувствовать это на себе, чтобы понять, как действовать. Даже когда мы сыграли с "Оболонью" в переходных, было видно, что команда в этом компоненте существенно прибавила.