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Ворскла сыграет против Шахтера без основного левого защитника

Премьер-лига

Кто заменит Виктора Корниенка?

Ворскла сыграет против Шахтера без основного левого защитника

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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Сегодня в 15:30 донецкий "Шахтер" сыграет против "Ворсклы". Левый защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко не сможет сыграть в сегодняшней игре.

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Причиной отсутствия 25-летнего защитника является запрет на игру от "Шахтера", ведь донецкий клуб владеет правами на Корниенко в сезона УПЛ-2024/25.

Напомним, Корниенко перешел в "Ворсклу" на правах аренды из "Шахтера" летом 2023 года. За прошлый сезон защитник сыграл в 22 матчах за полтавчан, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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