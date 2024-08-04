Ворскла сыграет против Шахтера без основного левого защитника

Сегодня в 15:30 донецкий "Шахтер" сыграет против "Ворсклы". Левый защитник "Ворсклы" Виктор Корниенко не сможет сыграть в сегодняшней игре.

Причиной отсутствия 25-летнего защитника является запрет на игру от "Шахтера", ведь донецкий клуб владеет правами на Корниенко в сезона УПЛ-2024/25.

Напомним, Корниенко перешел в "Ворсклу" на правах аренды из "Шахтера" летом 2023 года. За прошлый сезон защитник сыграл в 22 матчах за полтавчан, забил один гол и отдал две результативные передачи.