УПЛ. Оболонь – Колос 2:2. Шикарный второй тайм

Оба матча между "Оболонью" и "Колосом" в прошлом сезоне завершились без голов. Для болельщиков не слишком яркая вывеска, но настоящие ценители украинского футбола могли найти для себя что-нибудь интересное в этом противостоянии.

Во время зимнего межсезонья "Оболонь" сыграла семь спаррингов: четыре победы и три поражения. Команду Валерия Иващенко пополнили Теслюк, Курко, Виттенчук, Бычек. Главная потеря – лучший бомбардир Игорь Краснопир. "Колос" проиграл лишь один контрольный матч – ЛНЗ. Коллектив из Ковалевки покинули: голкипер Кирилл Фесюн, защитники Александр Черноморец и Роман Гончаренко, полузащитники Вадим Милько (завершил карьеру) и Андрей Богданов, а также нападающий Лукас Рангел. Игроками "Колоса" стали защитник Валерий Бондаренко, хавбеки Ника Гагнидзе, Максим Третьяков, Игорь Харатин, Даниил Алефиренко и нападающий Кирилл Попов.

У хозяев поля отметим появление в стартовом составе 29-летнего центрального защитника Василия Курко. А вот у коллектива из Ковалевки изменения были более существенными. С первых минут в составе гостей вышли сразу четыре новичка и среди них 20-летний голкипер Иван Пахолюк.

Ожидали ли от этого матча большого количества голов и моментов? Нет, ведь обе команды, прежде всего, пытаются надежно играть в защите. Отдать кому-то предпочтение было сложно. Никто из соперников не хотел рисковать, было много нарушений правил, которые сбивали и без того медленный тем матча. Киевляне стремились больше играть первым номером, но с продвижением мяча вперед были существенные проблемы. Голкиперы отдыхали и наслаждались жизнью. Уже в середине тайма из-за повреждения вынужден был покинуть поле 27-летний защитник "пивоваров" Даниил Карась.

На 30-й минуте неожиданно мяч оказался в воротах хозяев поля. Алефиренко перед штрафной получил передачу от Бондаренко и искусно пробил в левый угол. Однако после просмотра VAR гол отменили из-за положения вне игры. Хозяева трижды пробили в створ ворот, а гости - ни одного.

Начало второго тайма шокировало команду Иващенко. Пас Гагнидзе на ход к левому флангу штрафной под перекладину завершил ударом Цуриков – 0:1. Наконец-то дождались гола в противостоянии этих команд. Этот гол разозлил киевлян и они довольно быстро отыгрались. После передачи Мединского вторым касанием с разворота в угол пробил Черненко – 1:1. Шикарный гол, который станет украшением тура. На 67-й минуте "пивовары" уже вышли вперед. После подачи Лукьянчука в падении головой в девятку пробил Слободян – 2:1. Для него это дебютный гол в УПЛ. Следует отдать должное киевлянам, которые по счету играли уверенно.

В конце встречи гости активизировались и довели свои атаки до логического завершения на 87-й минуте. После рикошета мяч оказался у Цурикова, который хладнокровно пробил в угол – 2:2. Шикарный второй тайм. В итоге игра завершилась результативной ничьей.

Vbet лига. Первый тур

"Оболонь" - "Колос" 2:2

Голы: Черненко (59), Слободян (67) - Цуриков (48,87)

Предупреждение: Гагнидзе (38), Мороз (51)

"Оболонь": Рыбка – Карась (Лукьянчук, 17), Дубко, Курко, Мединский – Мороз, Черненко (Витенчук, 71), Груша (Приймак, 65), Слободян, Суханов – Тарануха (Лях, 71)

"Колос": Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич – Харатин (Ориховский, 61), Гагнидзе, Демченко – Алефиренко (Велетень ,69), Безбородько (Паулаускас, 61), Топалов (Третьяков, 61)