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"Полесье теперь медитирует". Известный журналист поделился, какие нововведения принес Имад Ашур в команду
Принес с собой тектонические изменения
polissyafc.com
Журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале BurBuzz рассказал о том, какие нововведения Имад Ашур принес в "Полесье".
"Ашур с собой принес тектонические изменения в Полесье. Из того, что мне известно, усовершенствовался подход к делу футболистов в том плане, что сменили повара, изменили рацион. И это еще во время сборов.
Вот от супов, например, отказались. Сказали, что это неважно для футболистов. Супы не надо есть. Неважно или вредно? Я не знаю, но супы в Полесье не едят. Зато едят рыбу и курятину, но отказались от телятины, свинины. Убрали также молочные продукты.
И что меня больше всего удивило, Полесье теперь медитирует. Утром и вечером, независимо от тренировки, для футболистов прописана медитация. По семь-восемь минут каждый наедине должен собираться с мыслями и визуализировать будущие победы, успехи", — рассказал Бурбас.
Напомним, что Ашур возглавил "Полесье" 26 мая этого года.
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