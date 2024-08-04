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"Полесье теперь медитирует". Известный журналист поделился, какие нововведения принес Имад Ашур в команду

Премьер-лига

Принес с собой тектонические изменения

"Полесье теперь медитирует". Известный журналист поделился, какие нововведения принес Имад Ашур в команду

polissyafc.com

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале BurBuzz рассказал о том, какие нововведения Имад Ашур принес в "Полесье".

"Ашур с собой принес тектонические изменения в Полесье. Из того, что мне известно, усовершенствовался подход к делу футболистов в том плане, что сменили повара, изменили рацион. И это еще во время сборов.

Вот от супов, например, отказались. Сказали, что это неважно для футболистов. Супы не надо есть. Неважно или вредно? Я не знаю, но супы в Полесье не едят. Зато едят рыбу и курятину, но отказались от телятины, свинины. Убрали также молочные продукты.

И что меня больше всего удивило, Полесье теперь медитирует. Утром и вечером, независимо от тренировки, для футболистов прописана медитация. По семь-восемь минут каждый наедине должен собираться с мыслями и визуализировать будущие победы, успехи", — рассказал Бурбас.

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Напомним, что Ашур возглавил "Полесье" 26 мая этого года.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Gican85 (Киев)
04.08.2024 в 14:48
Так без шамана это не работает, не верите - спросите у Кополовца
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
04.08.2024 в 14:48
Так без шамана это не работает, не верите - спросите у Кополовца
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.08.2024 в 14:33
Точно буде результат!)
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