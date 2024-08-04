"Полесье теперь медитирует". Известный журналист поделился, какие нововведения принес Имад Ашур в команду

Журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале BurBuzz рассказал о том, какие нововведения Имад Ашур принес в "Полесье".

"Ашур с собой принес тектонические изменения в Полесье. Из того, что мне известно, усовершенствовался подход к делу футболистов в том плане, что сменили повара, изменили рацион. И это еще во время сборов.

Вот от супов, например, отказались. Сказали, что это неважно для футболистов. Супы не надо есть. Неважно или вредно? Я не знаю, но супы в Полесье не едят. Зато едят рыбу и курятину, но отказались от телятины, свинины. Убрали также молочные продукты.

И что меня больше всего удивило, Полесье теперь медитирует. Утром и вечером, независимо от тренировки, для футболистов прописана медитация. По семь-восемь минут каждый наедине должен собираться с мыслями и визуализировать будущие победы, успехи", — рассказал Бурбас.