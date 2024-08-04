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Четыре легионера выйдут у дончан. Ворскла – Шахтер. Стартовые составы на матч

Премьер-лига
Обновлено

Долганский против Пушича

Четыре легионера выйдут у дончан. Ворскла – Шахтер. Стартовые составы на матч

shakhtar.com

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В рамках первого тура Украинской Премьер-лиги в Полтаве встретятся местная "Ворскла" и донецкий "Шахтер". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Ворскла": Исенко – Пердута, Черноморец, Гучек, Павлюк, Нестеренко, Кане, Хрипчук, Челядин, Ковталюк, Шкриель.

Запасные хозяев: Домолега, Бацула, Крупский, Мякушко, Скляр, Ндукве, Прус, Иеде, Черныш, Ермолов.

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

Запасные гостей: Фесюн, Франьич, Винисиус, Грамм, Степаненко, Эгиналду, Криськив, Швед, Глущенко, Педриньо, Невертон, Сикан.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
04.08.2024 в 14:32
Траоре не бразилець
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
04.08.2024 в 14:32
Траоре не бразилець
Ответить
1
0

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