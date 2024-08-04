Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь – Колос: Стартовые составы команд
Начало в 15:30
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В рамках первого тура Украинской Премьер-лиги встретятся "Оболонь" и "Колос". Уже стали известны стартовые составы на этот поединок.
"Оболонь": Рыбка, Мединский, Дубко, Курко, Карась, Черненко, Мороз, Груша, Слободян, Суханов, Тарануха.
Запасные хозяев: Марченко, Лукьянчук, Приймак, Витенчук, Лях, Козлов, Лящук.
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Харатин, Демченко, Гагнидзе, Алефиренко, Диего, Безбородько.
Запасные гостей: Мысак, Кукош, Поправка, Ореховский, Криворучко, Топалов, Великан, Третьяков, Салабай, Паулаускас.
Матч начнется в 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.
Популярное сейчас
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура УПЛ
- Барселона победила Реал в товарищеском матче. Лунин на поле не вышел
- Старт УПЛ, дебют Довбика за Рому, локация Динамо в ЛЧ. Главные новости за третье августа
- Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- ЛНЗ - Левый берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ