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Оболонь – Колос: Стартовые составы команд

Премьер-лига

Начало в 15:30

Оболонь – Колос: Стартовые составы команд

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В рамках первого тура Украинской Премьер-лиги встретятся "Оболонь" и "Колос". Уже стали известны стартовые составы на этот поединок.

"Оболонь": Рыбка, Мединский, Дубко, Курко, Карась, Черненко, Мороз, Груша, Слободян, Суханов, Тарануха.

Запасные хозяев: Марченко, Лукьянчук, Приймак, Витенчук, Лях, Козлов, Лящук.

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Харатин, Демченко, Гагнидзе, Алефиренко, Диего, Безбородько.

Запасные гостей: Мысак, Кукош, Поправка, Ореховский, Криворучко, Топалов, Великан, Третьяков, Салабай, Паулаускас.

Матч начнется в 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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