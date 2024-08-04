Карпаты близки к подписанию чемпиона мира U-20

Форвард "Кривбасса" Денис Устименко близок к переходу в "Карпаты". Об этом сообщает Украинский футбол.

Главный тренер львовян Владислав Лупашко рассматривает опцию приглашения Устименко как усиление атакующего звена команды.

Денис уже прошел медосмотр в "Карпатах". Вскоре футболист будет представлен. Переход может произойти как на полноценной базе, так и на правах аренды.

Устименко не входил в планы главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба. Нападающий не присутствовал на сборе криворожцев в Словении, а также пропустил стартовый матч команды в текущем сезоне УПЛ.

С января по июнь Устименко выступал за Минай на правах аренды. На его счету пять голов и два ассиста в 15 матчах за закарпатскую команду.

Контракт Дениса с “Кривбассом” действует до лета следующего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 350 тысяч евро.

Добавим, что Устименко вместе со сборной Украины U-20 в 2019 году выиграл юношеский Чемпионат мира, проведя три матча на соревновании.