ЛНЗ забил решающий гол против Левого берега на 90+3 благодаря легионеру - ВИДЕО

В матче первого тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ встречался с "Левым берегом". Судьба поединка решилась в конце.

В компенсированное ко второму тайму время черкасцы заработали стандарт. После его подачи в штрафной площадке дебютантов УПЛ возникла суматоха, в которой первым сориентировался Марк Ассинор – он и переправил мяч в ворота.

Это первый гол ганского новичка ЛНЗ в дебютном матче. Летом он перебрался из словацкого клуба “Подбрезова”.

В итоге ЛНЗ именно благодаря этому голу одержал минимальную победу.