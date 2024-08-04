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ЛНЗ забил решающий гол против Левого берега на 90+3 благодаря легионеру - ВИДЕО
Ганский новичок отличился в первом же поединке
Фото - ФК ЛНЗ
В матче первого тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ встречался с "Левым берегом". Судьба поединка решилась в конце.
В компенсированное ко второму тайму время черкасцы заработали стандарт. После его подачи в штрафной площадке дебютантов УПЛ возникла суматоха, в которой первым сориентировался Марк Ассинор – он и переправил мяч в ворота.
Это первый гол ганского новичка ЛНЗ в дебютном матче. Летом он перебрался из словацкого клуба “Подбрезова”.
В итоге ЛНЗ именно благодаря этому голу одержал минимальную победу.
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