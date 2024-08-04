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ЛНЗ забил решающий гол против Левого берега на 90+3 благодаря легионеру - ВИДЕО

Премьер-лига

Ганский новичок отличился в первом же поединке

ЛНЗ забил решающий гол против Левого берега на 90+3 благодаря легионеру - ВИДЕО

Фото - ФК ЛНЗ

Новина українською

В матче первого тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ встречался с "Левым берегом". Судьба поединка решилась в конце.

В компенсированное ко второму тайму время черкасцы заработали стандарт. После его подачи в штрафной площадке дебютантов УПЛ возникла суматоха, в которой первым сориентировался Марк Ассинор – он и переправил мяч в ворота.

Это первый гол ганского новичка ЛНЗ в дебютном матче. Летом он перебрался из словацкого клуба “Подбрезова”.

В итоге ЛНЗ именно благодаря этому голу одержал минимальную победу.

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