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УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома

Премьер-лига
Обновлено

Невероятное начало нового сезона от "горняков"

УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома

Шахтар

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

1-й тур УПЛ сезона 2024/25

4 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Ворскла" - "Шахтёр" 0:5

Голы: Матвиенко 8, 68, Зубков 31, Судаков 67, Сикан 88

"Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Павлюк, Черноморец - Хрипчук (Бацула 80), Шкриель (Скляр 57), Челядин - Кане (Крупский 46), Нестеренко (Иеде 79), Ковталюк (Ндукве 46)

"Александрия": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон (Крыськив 63), Бондаренко (Степаненко 73), Судаков - Зубков (Педринью 73), Кевин (Сикан 73), Траоре (Эгиналду 63)

Предупреждения: Павлюк 17, Ковталюк 22 - Кевин 10, Бондарь 22, Педро Энрике 90

В стартовом составе "Ворсклы" вышло сразу трое новичков в лице Александра Черноморца, Луки Гучека и Демира Шкриеля. "Шахтёр", в то же время, сегодня обошёлся привычным набором исполнителей.

Что сразу бросилось в глаза, так это качество газона на полтавской арене. Увидев это, стало сразу понятно, что обилия красивых розыгрышей и комбинаций ждать не стоит.

Зачастую при таких условиях команды пытаются почаще бить издали. И именно этим "горняки" и воспользовались. Получив мяч от Марлона на расстоянии в 30-35 метров, Матвиенко решил проверить Исенко дальним ударом, после которого мяч от дальней штанги залетел в ворота хозяев.

После не самого уверенного старта, этот гол немного придал уверенности "Шахтёру", и инициатива окончательно перешла к подопечным Пушича.

Своё доминирование на поле гости конвертировали в гол на 31-й минуте. Судаков забросил в штрафную площадь на Кевина, а далее бразильский вингер в окружении нескольких игроков вырезал ювелирный навес на свободного Зубкова, который головой отправил мяч в ворота соперника.

УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома - изображение 1

Ближе к концовке тайма Судаков мог поставить эффектную точку в матче, но ударить в пустые ворота после падения Исенко хавбеку помешал тот самый газон.

После перерыва "Ворскла" отчаянно кинулась в атаку, и уже сразу могла сократить отставание, но после удара Черноморца гостей спасла штанга.

Впрочем, и "Шахтёр" вскоре ответил сольным проходом Кевина, который немного не попал в дальний угол.

Ещё один шанс у полтавцев появился на 63-й минуте. Крупский с нескольких метров не замкнул навес Нестеренко с углового.

Спустя 5 минут счёт на табло был уже 4-0 в пользу "горняков". Сперва Павлюк привёз пенальти, скосив Эгиналду в собственной штрафной - одиннадцатиметровый уверенно реализовал Судаков. А уже через мгновение благодаря обрезке всё того же Павлюка дубль оформил Матвиенко. Причём, снова после дальнего удара. В этот раз уже центральному защитнику помог рикошет.

УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома - изображение 2

К концу основного времени команды обменялись опасными моментами. У "Ворсклы" мог размочить счёт Пердута, а у "Шахтёра" автором ещё одного дубля чуть не стал Судаков - Исенко перевёл мяч в штангу.

И всё же без пятого гола "Шахтёр" с поля не ушёл. Без особого сопротивления после комбинации с Педро Энрике окончательный счёт в матче установил Сикан.

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1 голосов
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.08.2024 в 19:32
Полтавские беляши готовы к сезону
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2
0
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Комментарии 35
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.08.2024 в 19:32
Полтавские беляши готовы к сезону
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2
0
avatar
Американец 2000 (Харьков)
04.08.2024 в 18:41
Ворскла получила по полной , за то что в кубке дёргалась !!! Поставили выскочек на место !!!
sticker
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2
2
oda1979 (Запорожье)
04.08.2024 в 18:27
Стабильный слив нешахтерам. Базар лига продолжает свою работу. Противно от таких команд
Ответить
2
9
tekutiev (донецк,Украина)
04.08.2024 в 18:44
дрочи на свой кривбасс и не суй своё .....куда не просят. .......жажа сдал тебе свой пост?пришла твоя очередь вонять здесь?два ......петуха на сайте
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5
3
avatar
scorpius (Ck)
04.08.2024 в 18:45
Стабильный бред от oda1979. Ни на грамм не поумнел - сама стабильность...
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5
2
aleks68
04.08.2024 в 18:48
уймись убогий и пластинку смени
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4
1
Геродот (Винница)
04.08.2024 в 18:00
Отличный старт и отличная победа, поздравления Шахтеру, хотя игра показала, что еще не все в команде набрали оптимальную форму. Плохо вошел в игру Марлон, почти незаметен был Траоре, потому они справедливо были заменены во втором тайме. Но что радует, в команде появились игроки, дающие возможность усилить игру в случае замен. Очень хорошо выглядел вернувшийся в команду Педринью, показавший , что он не растерял свою былую форму, достойно заменил в атаке Траоре Эгиналду, сотворивший для Шахтера пенальти. Хотел бы отметить отличную игру в защите Педро Энрике. На мой взгляд, он выглядит более надежно в защите, чем Азаров. А вот Ворскла, которая всегда создавала Шахтеру немало проблем, сегодня откровенно разочаровала. Выдала никакую игру, о чем говорит, тот факт, что пропустив 5 голов, команда за всю игру не нанесла в створ ворот Шахтера ни одного удара, против 9 у Шахтера. И еще. Стыдно команде вышки иметь такой убогий газон, больше похожий на огород. И это при том, что ее владелец - Жеваго второй по богатству человек в Украине после Ахметова (1,2 млрд долларов).
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1
1
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 18:05
Жеваго в розыске, не до газона ему сейчас... Марлон был незаметен, но ассист таки оформил, Педро весной был не очень, Азаров играл лучше - будем посмотреть что дальше.
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5
0
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Вarcelinius
04.08.2024 в 17:56
"Какая боль, какая боль..."
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3
4
Не чесний президент (Полтава)
04.08.2024 в 17:41
"великий" воротар Ісенко, ще один рік буде в Ворсклі, на жаль. Зазвездился ты Паша...
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1
1
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:47
"Його" тільки 4-й м'яч, все інше вішати не варто.
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2
1
oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:49
Да там от вратаря ничего не зависело. Вопросы к обороне.
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2
0
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Полiccя (Житомир)
04.08.2024 в 17:40
Тут Ворсклі накидали повну сітку , а скільки ж накидають в наступному турі у ворота Полісся ...
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1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.08.2024 в 17:31
Напевно боляче аж 5 штук пустити...
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2
0
tekutiev (донецк,Украина)
04.08.2024 в 17:31
всех с победой.сегодня очень не понравился бондаренко.ворскле нужно дать по одному месту за качество газона.понимаю что война и не до этого.но играть на таком огороде
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5
0
oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:44
Вот почему все болелы видят, что Бондаренко никакой, а Пушич нет ???
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4
1
Море23 (Одесса)
04.08.2024 в 17:29
Кевин топ .Марлон ноль
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1
2
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:30
Марлон весной был топ. Не всем удается с первой игры быть в игровом тонусе, прикинь...
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4
0
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:27
Уверенный старт или легкая прогулка - кому как больше нравится. Пять голов, украинских. А дурачки пусть и дальше нудят про бразильцев, Коля - MVP матча. Всех со стартом сезона!
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Не люблю футбол (Хорол)
04.08.2024 в 17:26
Ворскла,спасіба що не граєте в єврокубках.Живаго,закривай вже цю лавочку!
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4
1
Матч Футболович
04.08.2024 в 17:46
О даааа))) балласт еще тот)) Дилд с Куупсами не насобираешь на этот колхоз)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2024 в 17:26
с победой! бондаренко - НОЛЬ!!!
Ответить
4
4
avatar
scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:27
НОЛЬ-ПЯТЬ
Ответить
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2024 в 17:29
коль - 2))
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:35
Бондаренко - стабильно никакой. Стабильность - признак мастерства...Так, наверное, думает Пушич ? Царенко отдали в аренду, а этого тормоза опять ставят в основу... Бондаренко, вероятно, когда-то спас жизнь Пушичу...
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1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2024 в 17:36
ни отобрать, ни обострить, ни побороться - всё на полпути застывает это 4мо
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2024 в 17:37
царенко - это дупамовец. цуканов, мож?))
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:38
Извиняюсь, конечно же Цуканов
 
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:43
Та он и Йовичевичу, видимо, жизнь спас. А может и самому....товарищу Саа.... ах какому президенту
 
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:45
А куда Цуканова дели, я что=то пропустил...
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:46
В аренду в Черноморец
 
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:50
Думаю, что сказалась непродажа Судакова, так бы может и оставили.
 
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Djon (Україна)
04.08.2024 в 18:40
Царенко - динамовець, цуканов - шлюхтаровец, ну х цієї бомжацької команди
 
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 18:50
джони, если у тебя флаг страны на аве, это еще не значит что ты теперь не гей...
 
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aleks68
04.08.2024 в 17:24
всех болельщиков шахтёра с победой!
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