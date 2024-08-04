УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома

1-й тур УПЛ сезона 2024/25

4 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Ворскла" - "Шахтёр" 0:5



Голы: Матвиенко 8, 68, Зубков 31, Судаков 67, Сикан 88

"Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Павлюк, Черноморец - Хрипчук (Бацула 80), Шкриель (Скляр 57), Челядин - Кане (Крупский 46), Нестеренко (Иеде 79), Ковталюк (Ндукве 46)

"Александрия": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон (Крыськив 63), Бондаренко (Степаненко 73), Судаков - Зубков (Педринью 73), Кевин (Сикан 73), Траоре (Эгиналду 63)

Предупреждения: Павлюк 17, Ковталюк 22 - Кевин 10, Бондарь 22, Педро Энрике 90

В стартовом составе "Ворсклы" вышло сразу трое новичков в лице Александра Черноморца, Луки Гучека и Демира Шкриеля. "Шахтёр", в то же время, сегодня обошёлся привычным набором исполнителей.

Что сразу бросилось в глаза, так это качество газона на полтавской арене. Увидев это, стало сразу понятно, что обилия красивых розыгрышей и комбинаций ждать не стоит.

Зачастую при таких условиях команды пытаются почаще бить издали. И именно этим "горняки" и воспользовались. Получив мяч от Марлона на расстоянии в 30-35 метров, Матвиенко решил проверить Исенко дальним ударом, после которого мяч от дальней штанги залетел в ворота хозяев.

После не самого уверенного старта, этот гол немного придал уверенности "Шахтёру", и инициатива окончательно перешла к подопечным Пушича.

Своё доминирование на поле гости конвертировали в гол на 31-й минуте. Судаков забросил в штрафную площадь на Кевина, а далее бразильский вингер в окружении нескольких игроков вырезал ювелирный навес на свободного Зубкова, который головой отправил мяч в ворота соперника.





Ближе к концовке тайма Судаков мог поставить эффектную точку в матче, но ударить в пустые ворота после падения Исенко хавбеку помешал тот самый газон.

После перерыва "Ворскла" отчаянно кинулась в атаку, и уже сразу могла сократить отставание, но после удара Черноморца гостей спасла штанга.

Впрочем, и "Шахтёр" вскоре ответил сольным проходом Кевина, который немного не попал в дальний угол.

Ещё один шанс у полтавцев появился на 63-й минуте. Крупский с нескольких метров не замкнул навес Нестеренко с углового.

Спустя 5 минут счёт на табло был уже 4-0 в пользу "горняков". Сперва Павлюк привёз пенальти, скосив Эгиналду в собственной штрафной - одиннадцатиметровый уверенно реализовал Судаков. А уже через мгновение благодаря обрезке всё того же Павлюка дубль оформил Матвиенко. Причём, снова после дальнего удара. В этот раз уже центральному защитнику помог рикошет.





К концу основного времени команды обменялись опасными моментами. У "Ворсклы" мог размочить счёт Пердута, а у "Шахтёра" автором ещё одного дубля чуть не стал Судаков - Исенко перевёл мяч в штангу.

И всё же без пятого гола "Шахтёр" с поля не ушёл. Без особого сопротивления после комбинации с Педро Энрике окончательный счёт в матче установил Сикан.