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УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома
Невероятное начало нового сезона от "горняков"
Шахтар
1-й тур УПЛ сезона 2024/25
4 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
"Ворскла" - "Шахтёр" 0:5
Голы: Матвиенко 8, 68, Зубков 31, Судаков 67, Сикан 88
"Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Павлюк, Черноморец - Хрипчук (Бацула 80), Шкриель (Скляр 57), Челядин - Кане (Крупский 46), Нестеренко (Иеде 79), Ковталюк (Ндукве 46)
"Александрия": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон (Крыськив 63), Бондаренко (Степаненко 73), Судаков - Зубков (Педринью 73), Кевин (Сикан 73), Траоре (Эгиналду 63)
Предупреждения: Павлюк 17, Ковталюк 22 - Кевин 10, Бондарь 22
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