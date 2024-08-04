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УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома

Премьер-лига

Невероятное начало нового сезона от "горняков"

УПЛ. Ворскла - Шахтёр 0:5. Поход за очередным чемпионством начинается с разгрома

Шахтар

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

1-й тур УПЛ сезона 2024/25

4 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Ворскла" - "Шахтёр" 0:5

Голы: Матвиенко 8, 68, Зубков 31, Судаков 67, Сикан 88

"Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Павлюк, Черноморец - Хрипчук (Бацула 80), Шкриель (Скляр 57), Челядин - Кане (Крупский 46), Нестеренко (Иеде 79), Ковталюк (Ндукве 46)

"Александрия": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон (Крыськив 63), Бондаренко (Степаненко 73), Судаков - Зубков (Педринью 73), Кевин (Сикан 73), Траоре (Эгиналду 63)

Предупреждения: Павлюк 17, Ковталюк 22 - Кевин 10, Бондарь 22

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Комментарии
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Не чесний президент (Полтава)
04.08.2024 в 17:41
"великий" воротар Ісенко, ще один рік буде в Ворсклі, на жаль. Зазвездился ты Паша...
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Комментарии 21
Не чесний президент (Полтава)
04.08.2024 в 17:41
"великий" воротар Ісенко, ще один рік буде в Ворсклі, на жаль. Зазвездился ты Паша...
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0
0
avatar
Полiccя (Житомир)
04.08.2024 в 17:40
Тут Ворсклі накидали повну сітку , а скільки ж накидають в наступному турі у ворота Полісся ...
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.08.2024 в 17:31
Напевно боляче аж 5 штук пустити...
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0
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tekutiev (донецк,Украина)
04.08.2024 в 17:31
всех с победой.сегодня очень не понравился бондаренко.ворскле нужно дать по одному месту за качество газона.понимаю что война и не до этого.но играть на таком огороде
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2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:44
Вот почему все болелы видят, что Бондаренко никакой, а Пушич нет ???
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0
0
Море23 (Одесса)
04.08.2024 в 17:29
Кевин топ .Марлон ноль
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0
2
avatar
scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:30
Марлон весной был топ. Не всем удается с первой игры быть в игровом тонусе, прикинь...
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3
0
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:27
Уверенный старт или легкая прогулка - кому как больше нравится. Пять голов, украинских. А дурачки пусть и дальше нудят про бразильцев, Коля - MVP матча. Всех со стартом сезона!
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6
0
Не люблю футбол (Хорол)
04.08.2024 в 17:26
Ворскла,спасіба що не граєте в єврокубках.Живаго,закривай вже цю лавочку!
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3
1
Матч Футболович
04.08.2024 в 17:46
О даааа))) балласт еще тот)) Дилд с Куупсами не насобираешь на этот колхоз)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2024 в 17:26
с победой! бондаренко - НОЛЬ!!!
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3
1
avatar
scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:27
НОЛЬ-ПЯТЬ
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3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2024 в 17:29
коль - 2))
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:35
Бондаренко - стабильно никакой. Стабильность - признак мастерства...Так, наверное, думает Пушич ? Царенко отдали в аренду, а этого тормоза опять ставят в основу... Бондаренко, вероятно, когда-то спас жизнь Пушичу...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2024 в 17:36
ни отобрать, ни обострить, ни побороться - всё на полпути застывает это 4мо
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2024 в 17:37
царенко - это дупамовец. цуканов, мож?))
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:38
Извиняюсь, конечно же Цуканов
 
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:43
Та он и Йовичевичу, видимо, жизнь спас. А может и самому....товарищу Саа.... ах какому президенту
 
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scorpius (Ck)
04.08.2024 в 17:45
А куда Цуканова дели, я что=то пропустил...
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.08.2024 в 17:46
В аренду в Черноморец
 
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aleks68
04.08.2024 в 17:24
всех болельщиков шахтёра с победой!
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