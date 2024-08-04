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Вернидуб – о заданиях на сезон: Жизнь покажет
Хочет повторить успех Лестера
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о том, какие цели он ставит на этот сезон.
"Всегда хочется быть выше. В прошлом сезоне мы лидировали, и я ребятам говорил, почему нет? Все возможно. Яркий пример - "Лестер". Я всегда хочу большего. Но ребята должны это понимать, а также то, что защитить бронзу будет тяжелее, чем в прошлом году. Верю в своих ребят, а там жизнь покажет.
Впереди - тяжелый август. После этой игры уже потом игра в Лиге Европы против "Виктории", а затем через два дня против "Карпат" в УПЛ и так далее. Ротация? Посмотрим. Команда готова к такому насыщенному графику, ведь мы выбрали этот путь и теперь не имеем права делать шаг назад. Я уверен в команде", — сказал тренер.
Напомним, в первом туре Украинской Премьер-лиги "Кривбасс" встретился с "Черноморцем" и победил со счетом 1:0. Гол забил Егор Твердохлеб.
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